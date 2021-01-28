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Güven Kepçe, robot kaynak testlerini sonrası üretime başladı

28.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Yeni tesis kurulum işlemlerini 20 milyon liralık yatırımla sürdüren Güven Kepçe, robotik ürünler tasarımlarını tamamlayarak üretime başladı.İhracat adımını 2001’de atan firmanın uluslararası rekabet şartlarını güçlendirmek için ürünlerinde yenilemeye gittiğini bildiren Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, yeni tasarımlarının testlerini tamamlayarak üretime başladıklarını kaydetti.

Yeni tesis kurulum işlemlerini 20 milyon liralık yatırımla sürdüren Güven Kepçe, robotik ürünler tasarımlarını tamamlayarak üretime başladı.
İhracat adımını 2001’de atan firmanın uluslararası rekabet şartlarını güçlendirmek için ürünlerinde yenilemeye gittiğini bildiren Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, yeni tasarımlarının testlerini tamamlayarak üretime başladıklarını kaydetti. Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, ağır sanayi üretimlerinde daha kaliteli ve daha seri üretim için robot kaynak testlerinin ikincisine başladıklarını açıkladı.
Sanayide 4.0 endeksli teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Demir, “Endüstri 4.0 Sektörde var olabilmenin ve dünya ile rekabet edebilmenin tek yolu yeni teknolojik yatırımlardan geçiyor. Firmamız yeni yatırımlarına ikinci robotik Kaynak ve Lazer kesim ekipmanları ile devam ediyor. Kaliteli bir üretim ve Dünya markası olmak önemli. Emek harcamak, aklımızı kullanmak, bilgi ve beceri ile birleştirmek bu güzel sonucu doğurmaktadır. Üretmek, ihraç etmek ülkemize döviz kazandırmak bizleri mutlu kılıyor” dedi.
Öte yandan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Güney Amerika pazarına girebilmek için başlattığı 20 milyon liralık yatırımın ardından robot teknolojisi içinde harekete geçmişti.

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