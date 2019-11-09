HABER

Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:01 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde hayata geçirdiği 'Güven Masası' uygulamasında 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi.  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, polis merkezi amirliklerinde, 'Güven Masası'  uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlattı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde hayata geçirdiği 'Güven Masası' uygulamasında 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, polis merkezi amirliklerinde, 'Güven Masası' uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlattı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923'ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900'ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637'si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.
3 BİN KADIN POLİS GÖREV YAPIYOR
Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor.
UYGULAMA, JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINDA DA BAŞLADI
Emniyet polis merkezi amirliklerinde başlatılan uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında da güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Irmak, dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme yarışmasında ödül aldıIrmak, dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme yarışmasında ödül aldı
Yarış otomobilleriyle güvenli sürüş heyecanıYarış otomobilleriyle güvenli sürüş heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

İzmir’de vahşet! Elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki... Aynı proje seçim vaatleri arasında da varmış

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.