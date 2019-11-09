Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde hayata geçirdiği 'Güven Masası' uygulamasında 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, polis merkezi amirliklerinde, 'Güven Masası' uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlattı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923'ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900'ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637'si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

3 BİN KADIN POLİS GÖREV YAPIYOR

Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor.

UYGULAMA, JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINDA DA BAŞLADI

Emniyet polis merkezi amirliklerinde başlatılan uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında da güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı.

