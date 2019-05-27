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Güven oyu alamayan Kurz’dan ilk açıklama: “Eylül’de kararı halk verecek’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

Avusturya’da parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybeden Başbakan Sebastian Kurz, “Eylül’de kararı halk verecek” dedi.Avusturya’da Federal Parlamentoda bugün yapılan güven oylamasında Başbakan Sebastian Kurz’un güven oyu alamaması üzerine hükümet düştü.

Avusturya’da parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybeden Başbakan Sebastian Kurz, “Eylül’de kararı halk verecek” dedi.
Avusturya’da Federal Parlamentoda bugün yapılan güven oylamasında Başbakan Sebastian Kurz’un güven oyu alamaması üzerine hükümet düştü. Güven oylamasının ardından açıklama yapan Kurz, “Bugün bu kararı parlamentoda verdiler. Eylül ayında ise yeni kararı halk verecek” dedi.
Avusturya’da koalisyon hükümetinin dağılmasıyla Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz’a tekrar hükümet kurma görevini vermiş ve kabineyi onaylamıştı. Avusturya Meclisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olmasına rağmen Sebastian Kurz için güvenoyu oylaması gerçekleştirdi. Ancak Kurz yapılan oylamayı kaybetti.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Eylül ayında erken seçimlere gidileceğini açıklamıştı.

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