Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Yaman: İnternette bazen doğru ama çoğu zaman yanlış bilgilerle donanıyorlar- Yeniden

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- (Kurumsal Haber)- GÜVEN Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Aylin Yaman, "Son dönemde dijital çağla birlikte, bireyler internet aracılığıyla sağlık bilgilerine ulaşıyor ve bazen doğru ama çoğu zaman da yanlış bilgilerle donanıyorlar. Sağlık ciddi uzmanlık gerektiren bir konu ve doğru iletişim çok önemli. Bu nedenle Güven Sağlık Grubu olarak, sağlık profesyonelleri ile birebir iletişim ve sıcak teması sağlamak için Karabük'teyiz" dedi.

Ankara’da faaliyet gösteren önemli sağlık kuruluşlarından Güven Sağlık Grubu Karabük’te seminer düzenledi. Belediye konferans salonunda düzenlenen seminere Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile vatandaşlar katıldı. Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Serdar Özbaş, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sedat Cömert, salondakilerin onkolojik hastalıklar, kadın sağlığı ve tüp bebek tedavisi ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

BİREBİR İLETİŞİMİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ

Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Aylin Yaman, çağın sorunu olan onkolojik hastalıklar ile kadın hastalıkları ve üreme sağlığı konusunda vatandaşların sorularını sorarak doktorlardan cevaplarını aldıklarını ifade ederek, "45 yılını devirmiş bir sağlık grubuyuz. Daha çok hastane yönüyle tanınmakla birlikte son 5 yıldır, gündemimizi sağlıklı yaşama ayırdık. Hastayı tedavi etmeden, öncelikle sağlıklı olma hali üzerine kafa yoruyoruz artık. Modern sağlık sistemi de bunun peşinde. Hastayı fiziksel olarak, zihinsel yeme alışkanlıkları ve psikolojik yönden bir bütün olarak ele alıyoruz ve sağlıklı yaşamın peşinden koşuyoruz" dedi.

'HALKI BİLİNÇLENDİRMENİN SAĞLIKLI YAŞAMIN PARÇASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Dr. Aylin Yaman hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmeye önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tabii hastanecilik geçmişimiz, teknolojisiyle, insan kaynağıyla son hızıyla devam etmekte. İşimizi yaparken çok önem verdiğimiz konulardan biri de halkımızı, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek. Gerçekten birebir iletişimin önemine inanıyoruz. Bu noktada dönem dönem Ankara’da, dönem dönem çevre illerde halkımızla bir araya gelerek soru cevap şeklinde sıcak temasla sorularını cevaplamaya çalışıyoruz. Halkı bilinçlendirmenin, sağlıklı yaşamın da bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Değerli Karabük halkını onkoloji, bu vesileyle kadın doğum ve cerrahi onkoloji dallarındaki hocalarımızla buluşturduk."