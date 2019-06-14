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Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Yaman: İnternette yanlış bilgilenmeler olabiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

 (Kurumsal Haber)- GÜVEN Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Aylin Yaman, "Son dönemde dijital çağla birlikte biraz internet sağlık bilgisi toplama şekli gündeme geldi ama bizim çok da sevdiğimiz bir şey değil.

Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Yaman: İnternette yanlış bilgilenmeler olabiliyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- (Kurumsal Haber)- GÜVEN Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Aylin Yaman, "Son dönemde dijital çağla birlikte biraz internet sağlık bilgisi toplama şekli gündeme geldi ama bizim çok da sevdiğimiz bir şey değil. Çünkü oradan yanlış bilgilenmeler de olabiliyor. Dolayısıyla bu sıcak temasla halkın yanlış bildiği şeyleri düzeltmeye ve kafalarındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz" dedi.
Ankara’da faaliyet gösteren Güven Sağlık Grubu uzmanları Karabük’e gelerek seminer düzenledi. Belediyenin konferans salonunda düzenlenen seminere Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile vatandaşlar katıldı. Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Serdar Özbaş, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sedat Cömert, salondakilerin sorularını cevaplandırdı.
BİREBİR İLETİŞİMİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ
Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Aylin Yaman, 45 yılını devirmiş bir sağlık grubu olduklarını belirterek, "Daha çok hastane yönüyle tanınmakla birlikte son 5 yıldır daha sağlıklı yaşama adanmışlık söz konusu. Hastayı tedavi etmeden öncelikle sağlıklı olma hali üzerine kafa yoruyoruz artık. Çünkü dünyada bunun peşinde. Bunun içinde farklı bir kampüsümüz var. Hastayı fiziksel olarak, zihin sağlığı olarak, yemesiyle bir bütün olarak ele alıyoruz ve sağlıklı yaşamın peşinden koşuyoruz. Tabii hastanecilik geçmişimiz teknolojisiyle, insan kaynağıyla son hızıyla devam etmekte. İşimizi yaparken çok önem verdiğimiz konulardan biri de halkımızı, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek. Gerçekten birebir iletişimin önemine inanıyoruz. Bu noktada dönem dönem Ankara’da dönem dönem çevre illerde halkımızla bir araya gelerek soru cevap şeklinde sıcak temasla sorularını cevaplamaya çalışıyoruz. Böylelikle halkı bilinçlendirmek, sağlıklı yaşamın da bir parçası olarak düşünüyoruz. Değerli Karabük halkını onkoloji, kadın doğum ve cerrahi onkoloji dallarındaki hocalarımızla buluşturduk" dedi.
Çağın sorunu olan onkolojik hastalıklar ile kadın hastalıkları ve üreme sağlığı konusunda vatandaşların sorularını sorarak doktorlardan cevaplarını aldıklarını ifade eden Yaman, "Halk gerçekten bu sıcak teması seviyor. Son dönemde dijital çağla birlikte biraz internet sağlık bilgisi toplama şekli gündeme geldi ama bizim çokta sevdiğimiz bir şey değil. Çünkü oradan yanlış bilgilenmelerde olabiliyor. Dolayısıyla bu sıcak temasla halkın yanlış bildiği şeyleri düzeltmeye ve kafalarındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Dönem dönem sağlıklı yaşamla ilgili sorularına cevap veriyoruz. Dönem dönem de tedavi edici hizmetlerle ilgili arayışlarına çare olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Yaman: İnternette yanlış bilgilenmeler olabiliyorGüven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Yaman: İnternette yanlış bilgilenmeler olabiliyorGüven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Yaman: İnternette yanlış bilgilenmeler olabiliyorGüven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Yaman: İnternette yanlış bilgilenmeler olabiliyor

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