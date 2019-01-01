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Güven timlerinden yılbaşında "Noel Baba" kıyafetli kamuflaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:53 | Son Güncelleme

Başkentte yılbaşı gecesi "Noel Baba" kıyafeti giyen güven timleri, 312 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi, cinsel taciz ve tehdit gibi 6 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı

Başkentte, yılbaşı gecesine ilişkin alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı güven timleri kalabalığın arasına "Noel Baba" kılığında karıştı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, dün gece Ankara'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı alanlarda "Noel Baba" ve balon satıcısı kılığında görev yaptı.

Bu kapsamda güven timleri, Kızılay bölgesinde 265, Ankara Şehirler arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 47 olmak üzere toplam 312 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

Uygulama sırasında tehdit ve cinsel taciz gibi 6 suçtan aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Timler, kutlamalarının yapıldığı alanlarda taşkınlık çıkartan toplam 32 kişiyi bölgeden uzaklaştırarak vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri sağladı.

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