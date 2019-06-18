Güven, yıldırım ve yunus timleri, aranan 315 kişiyi yakaladı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven, yıldırım ve yunus timleri yapmış oldukları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 315 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güven, yıldırım ve motosikletli polis timleri (yunuslar) yapmış oldukları çalışmalarda başta hırsızlık ve yaralama suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 315 şahsı yakalarken, şahıslarla birlikte bir kilo 718 gram esrar, 70 uyuşturucu, 715 paket kaçak sigara, 12 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 çalıntı motosiklet, 4 çalıntı otomobil, 7 cep telefonu, 32 bin 750 lira para ve 4 bin 810 lira değerinde çalıntı giyim eşyası ele geçirdi.

Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu okul çevreleri ve semt pazarlarında devriyelerini sıklaştırarak, şüpheli şahıslar üzerinde uygulamalar yapıyor. Vatandaşlar tarafından ’Bit Pazarı’ olarak bilinen Zafer Çarşısı’nda ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 2 ayrı iş yerinde 17 çeşitli özelliklerde kesici alet ve 14 muşta ele geçirildi.

