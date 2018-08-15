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Güvendikleri hakim-savcılara Ankara'da staj yaptırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik verdiği bilgiler nedeniyle tutuksuz yargılanan eski hakim, örgütün güvendiği hakim vesavcılara Ankara'da staj yaptırdığını anlattı - İtirafçı M.A, TSK'da göreve başlayan örgüt üyelerinin deşifre olmasını önlemek için de sorumlular tarafından "ABD'ye gitti" şifresinin kullanıldığını belirtti

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski hakim M.A, örgütün yargıdaki yapılanmasını anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan eski hakim M.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

FETÖ'nün yargı yapılanması hakkında bilgi veren itirafçı eski hakim, hukuk fakültesini 2006'da kazandığını, ikinci sınıftayken FETÖ'nün öğrenci evinde kalmaya başladığını belirtti.

İtirafçı M.A, üniversiteye başladığında özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin lise yıllarında cemaat dershanelerince hukuk fakültesine yönlendirildiğini duyduğuna dikkati çekerek, kendi fakültesindeki bazı öğrencilerin de bölüm değiştirerek eşit ağırlığa geçip hukuka kayıt yaptırdığını anlattı.

Üniversite yıllarında örgüt sorumlularının kendilerine hakim, savcı ya da akademisyen olmaları konusunda telkinde bulunduğuna işaret eden M.A, üniversiteden mezun olduktan sonra gizliliğin daha fazla arttığını vurguladı.

Eski hakim M.A, ifadesinde şunları kaydetti:

"Üniversiteyi bitirirken fakültelerin dönem yıllığına girmememiz, yıl sonu balosuna gitmememiz isteniyordu. Özellikle okul bittikten sonra telefonlarımızı değiştirmemiz ve üniversite yıllarından tanıdığımız cemaat evlerinde kalan kişilerle irtibatımızı koparmamız isteniyordu. Cemaat evinde kaldığımız yıllarda büyük abilerden bazıları okulu bitirip ortadan kayboluyordu. Buna da 'ABD'ye gitti.' diyorlardı. Ancak sonradan öğrendiğim kadarıyla ABD'ye gitme askeriyeye girmekmiş."

- Cuma namazına gittiği için uyarılmış

Üniversitedeki öğrencilerin, yaptıkları vazifeler, örgüte bağlılıkları ve aldıkları görevlere göre "5-4-3" gibi rakamlarla sınıflandırıldığını belirten M.A, "Mülakat döneminde bize 'zaten mülakatta biz işinizi halledeceğiz ama ön planda bizim olduğumuzu göstermemek için yüksek görevde hemşehriniz olan hakim, savcıların yanına gidin ve özellikle AK Parti milletvekillerinden referans isteyin.' deniyordu." ifadesini kullandı.

Ankara'daki hakim-savcı çalışma evlerinin benzerlerinin İstanbul, Diyarbakır ve Konya'da da olduğuna dikkati çeken M.A, şunları anlattı:

"Hakim ve savcılardan Ankara veya İstanbul'da staj yapılması isteniyordu. En güvendikleri adayların Ankara'da staj yapmasını istiyorlardı. Çok güvenmedikleri adayların İstanbul'da staj yapması isteniyordu. Stajdayken cemaatten olmayan stajyer hakim-savcılarla ilgilenilmesi isteniyordu. Özellikle Adalet Akademisindeki çoğu tetkik hakiminin cemaat mensubu olduğunu duymuştum. Akademi yurdunda kalırken oda arkadaşlarını da bunlar özellikle ayarlıyorlarmış."

Meslekte geçirdiği 3-4 yılda tüm cuma namazlarına gittiğini, bu sebeple Kahramanmaraş savcısı A.O.E. (FETÖ sanığı) tarafından uyarıldığını ifade eden M.A, "Cemaat özellikle hakim, savcıların tedbirine çok önem veriyordu. Ayrıca erkek hakim savcılar, kadın meslektaşlarla evlendirilmek isteniyordu." dedi.

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FETÖ/PDY Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı hakim savcı İtirafçı "yargı yapılanması"

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