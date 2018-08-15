Güvendikleri hakim-savcılara Ankara'da staj yaptırmışlar

Üniversite yıllarında örgüt sorumlularının kendilerine hakim, savcı ya da akademisyen olmaları konusunda telkinde bulunduğuna işaret eden M.A, üniversiteden mezun olduktan sonra gizliliğin daha fazla arttığını vurguladı.

İtirafçı M.A, üniversiteye başladığında özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin lise yıllarında cemaat dershanelerince hukuk fakültesine yönlendirildiğini duyduğuna dikkati çekerek, kendi fakültesindeki bazı öğrencilerin de bölüm değiştirerek eşit ağırlığa geçip hukuka kayıt yaptırdığını anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan eski hakim M.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Eski hakim M.A, ifadesinde şunları kaydetti:

"Üniversiteyi bitirirken fakültelerin dönem yıllığına girmememiz, yıl sonu balosuna gitmememiz isteniyordu. Özellikle okul bittikten sonra telefonlarımızı değiştirmemiz ve üniversite yıllarından tanıdığımız cemaat evlerinde kalan kişilerle irtibatımızı koparmamız isteniyordu. Cemaat evinde kaldığımız yıllarda büyük abilerden bazıları okulu bitirip ortadan kayboluyordu. Buna da 'ABD'ye gitti.' diyorlardı. Ancak sonradan öğrendiğim kadarıyla ABD'ye gitme askeriyeye girmekmiş."

- Cuma namazına gittiği için uyarılmış

Üniversitedeki öğrencilerin, yaptıkları vazifeler, örgüte bağlılıkları ve aldıkları görevlere göre "5-4-3" gibi rakamlarla sınıflandırıldığını belirten M.A, "Mülakat döneminde bize 'zaten mülakatta biz işinizi halledeceğiz ama ön planda bizim olduğumuzu göstermemek için yüksek görevde hemşehriniz olan hakim, savcıların yanına gidin ve özellikle AK Parti milletvekillerinden referans isteyin.' deniyordu." ifadesini kullandı.

Ankara'daki hakim-savcı çalışma evlerinin benzerlerinin İstanbul, Diyarbakır ve Konya'da da olduğuna dikkati çeken M.A, şunları anlattı: