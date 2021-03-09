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Güvenerek verdiği telefonunu saniyeler içerisinde çaldırdı

09.03.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Denizli’de son zamanlarda sık sık rastlanan hırsızlık yöntemi ile tuzak kurulan birçok vatandaş, cep telefonlarını güvenerek verdiği şahıslara çaldırdı.

Denizli’de son zamanlarda sık sık rastlanan hırsızlık yöntemi ile tuzak kurulan birçok vatandaş, cep telefonlarını güvenerek verdiği şahıslara çaldırdı. Hırsızlar acil olarak ailesini araması gerektiğini söyleyerek kendilerini acındırdıkları vatandaşların telefonlarını alarak kayıplara karıştı.
Denizli’de bir esnafa giden hırsız, annesiyle acil olarak görüşmesi gerektiğini söyleyerek market işletmecisi Osman Demir’in cep telefonunu istedi. Karşısındaki şahsa güvenerek cep telefonu veren Demir’in marketinde oluşan bir anlık yoğunluktan yararlanan hırsız, telefon ile birlikte kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını izleyen Demir, ise acı gerçeği sonradan öğrendi. Hırsızın iş yerinden çıkarken cep telefonunu cebine koyarak kaçtığını gördü.
Polise giderek şikayetçi olan Demir, son zamanların sık rastlanan hırsızlık olayının mağduru olduğunu öğrendi. Son zamanlarda birçok kişinin aynı yöntem ile cep telefonunun çalındığını öğrenen Demir, vatandaşları uyararak, “Yaklaşık iki gün önce bir çocuk dükkana girdi ve ailesiyle görüşmek için telefonu istedi. O sırada benim müşterilerim vardı ve insanlık namına telefonu verdim. Müşterilere istediklerini verdim ve baktığımda çocuk yok olmuştu. Polise gidip şikayet ettiğimizde ayni şahsın bir çok kişiyi dolandırdığı mı öğrendik. Acil olarak annesini ve babasını aramasını gerektiğini söyleyerek vatandaşların güvenini kötüye kullanıyormuş. Bizim başımız yandı başka insanların başı yanmasın. İnsanlarımız böyle insanlara güvenmesin” dedi.

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