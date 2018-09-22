Güvenini kazandığı 140 esnafı, 200 bin lira dolandırdığı iddiası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde, varlıklı kişilerin yakını gibi kendisini tanıtarak güvenini kazandığı 140 ayrı esnaftan 200 bin lirayı bulan malzeme alıp parasını ödemediği iddiasıyla gözaltına alınan B.S. (35), çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Aydın, Muğla, Denizli, İzmir ve Manisa il merkezi ile ilçelerini kiraladığı otomobille gezen B.S., iddiaya göre, varlıklı kişilerin yakını gibi kendisini tanıtarak güvenini kazandığı 140 ayrı esnaftan, 200 bin lirayı bulan hayvan yemi, tohum, yalama taşı, darı ve benzeri malzemeleri veresiye aldı. İddiaya göre sonra bu malları internet üzerinden uygun fiyata sattı, hiçbir esnafa da parasını ödemedi.

Esnafın şikayeti üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüpheli B.S., müşteri kılığına giren polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı.

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