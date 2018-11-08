"Güvenli bir gelecek inşası, en büyük hedefimiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Sosyal adalet ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı, değişim ve gelişimde milli evrensel değerleri bütünleştiren bir belediyecilik anlayışıyla güvenli bir gelecek inşası, en büyük hedefimizdir." ifadesini kullandı.
Durmaz, "Dünya Şehircilik Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin yerel yönetimler vizyonunda şehirciliğin insan yaşamına, kültüre, medeniyete ve gelecek nesillere eser, gelecek çağlara iz bırakmak olduğunu belirtti.
Şehirlerin, dünün mirası, bugünün yaşam alanı ve geleceğin güvencesi çocuklara emanet edilecek vatan toprağı olduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:
"Unutulmamalıdır ki toplumlar şehirlerde bıraktıkları eserlerle inançlarını, zenginliklerini ve kültürlerini geleceğe aktarırlar. Bize göre yerel yönetimler, 'milli birlik ve bütünlük' anlayışının en önemli uygulayıcılarıdır. Sosyal adalet ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı, değişim ve gelişimde milli evrensel değerleri bütünleştiren bir belediyecilik anlayışıyla güvenli bir gelecek inşası, en büyük hedefimizdir."
"Dünya Şehircilik Günü"nü kutlayan Durmaz, şehrinde huzur ve güven içerisinde yaşamanın, bir insanın en temel hakkı olduğunu ifade etti.
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