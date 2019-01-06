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'Güvenli bir telefon istiyorsanız yüz tanıma özelliğini kullanmayın'

06.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

Hollanda Tüketiciler Derneği tarafından yapılan araştırmalara göre, piyasadaki akıllı telefonların yüzde 40'ı, "yüz tanıma" özelliği sayesinde başkaları tarafından kolayca açılabiliyor.

'Güvenli bir telefon istiyorsanız yüz tanıma özelliğini kullanmayın'

Hollanda Tüketiciler Derneği tarafından yapılan araştırmalara göre, piyasadaki akıllı telefonların yüzde 40'ı, "yüz tanıma" özelliği sayesinde başkaları tarafından kolayca açılabiliyor.

Telefonlar, fotoğraf hafızası ile sahibinin görüntüsü arasında tam bir eşleşme aramadığı için, herhangi bir vesikalık fotoğraf yardımıyla ekran kilidi devre dışı bırakılabiliyor.

Twente Üniversitesi biyometri uzmanı Prof. Dr. Raymond Veldhuis, "Cep telefonunuzun gerçekten güvenli olmasını istiyorsanız, yüz tanıma özelliğini kullanmayın" diyor.

Hollanda Tüketiciler Derneği, farklı markalardan 110 akıllı telefonu inceledi. Aralarında Samsung, Huawei, Sony ve Nokia'nın bazı modellerinin de bulunduğu 42 telefonun, yüz tanıma özelliği sayesinde "kolayca kandırılabildiği" belirlendi.

Dernek, tüketicilere, akıllı telefonlarındaki yüz tanıma özelliğini kapatarak, parmak izi kilidi ya da şifre kullanmalarını önerdi.

Twente Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Raymond Veldhuis'a göre, yüz tanıma özelliği sayesinde telefon kilitlerinin açılması şaşırtıcı değil.

Yüz tanıma programının, kaliteli bir vesikalık fotoğrafla kolayca kandırılabileceğini belirten Veldhuis, internetten indirilen bir fotoğrafla da istenilen kişinin telefonuna girilebileceğini vurguluyor.

Hollandalı profesörse göre, telefonlar yüz tanıma hafızasındaki fotoğraf ile sahibinin herhangi bir görüntüsü arasında yüzde 100 bir eşleşme aramıyor.

Veldhuis, "Çünkü yüzlerimiz zaman içinde değişiyor. Örneğin yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Ya da yüz ifadesi veya pozlama, hafızadaki görüntüden farklı olabilir. Bu nedenle, yüz yanıma özelliği, kişinin yüzündeki soyut özellikleri dikkate alıyor" diyor.

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