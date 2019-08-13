Güvenli bölge için geri sayım başladı (2)

AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANI: SINIR TEHDİDİ SONLANDIRILMALI

ABD askerlerinin Türk askerler ile inceleme yaptığı Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Fırat'ın doğusunun bir an önce terör örgütlerinden arındırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin güvenliğinin söz konusu olduğunu ve sınır hattında terör tehdidinin sonlandırılması gerektiğini belirten Yalçınkaya, "Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay'ın bütün sınır bölgelerinin güvenliği söz konusu. Bütün hayat burada durmuş durumda ve Türkiye bu noktada kararlılığını ortaya koymuştur. Ya ortaklaşa sınır güvenliği harekatı başlatacağız ya da biz yapacağız. Yani buradan dönüş yok. Buraya harekat yapılmazsa buraya 100 metre yakındaki PYD paçavraları sökülüp atılmazsa Akçakale'nin ve bölgenin geleceği yok. O nedenle Türkiye bu gün kararlı olarak ölmek var dönmek yok demiştir" diye konuştu.

Sınır hattına gerekli takviyelerin yapıldığını hatırlatan Başkan Yalçınkaya, güvenliğin sağlanarak, Akçakale Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve Suriye ile Türkiye arasında dünden bugüne kadar olan kardeşlik havasının yeniden tesis edilmesini arzuladıklarını söyledi.

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