"Güvenli bölge insanların yurtlarına dönmelerini sağlayacak"

Suriye'de iç savaş diye nitelendirilecek bir durumun olmadığını söyleyen Mustafa, "Bize göre Suriye'de iç savaş yoktur. Suriye'de dikta rejimi var, terör örgütleri var. Bir de demokrasi özlemiyle yola çıkan muhalifler var. Onların da temsilcisi biziz. Fırat'ın doğusunda PYD terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde Barış Pınarı Harekatı'yla uluslararası toplumun veya süper güçlerin desteklediği proje ilelebet tarihin çöplüğüne atılmıştır. Bugün orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Milli Ordu'nun birlikte huzuru, istikrarı getirmek için çalışmalar yapılıyor" dedi.

"RESULAYN VE TEL ABYAD'DA YEREL MECLİSLER ÇALIŞIYOR"

Suriye Geçici Hükümeti olarak yerel meclisler kurduklarını belirten Mustafa, "Din ve etnik köken ayrımcılığı olmadan dengeli bir şekilde Resulayn ve Tel Abyad halkına yerel meclisler hizmet götürmek için çalışıyor. Orada zorunlu göçe maruz kalanlar için köylerine, evlerine dönmeleri için istikrarın yaratılması gerekiyor. Maalesef PYD terör örgütü DEAŞ bahanesiyle sistematik olarak demografik yapıyı değiştirdi. İstikrarı bozmak için bomba yüklü araçlarla DEAŞ yöntemiyle insanlarına evlerine dönmesini engellemeye çalışıyor. Ama bizim oradaki güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordu gerekeni yapacaktır, teröristlerin amacını boşa çıkartacaktır" diye konuştu.

ANAYASA KOMİSYONUNUN İKİNCİ TOPLANTISI 25 KASIM'DA

Suriye'de siyasetle çözümün olacağını vurgulayan Mustafa, "2014 yılından beri bu sürece dahil olduk. Astana ve Soçi süreçlerine destek verdik ve destek vermeye de devam ediyoruz. Anayasa komisyonu oluşturuldu, rejimin oyalamasına rağmen 1 buçuk yıl hep olumlu baktık. Komisyon ilk toplantısını geçen hafta Cenevre'de yaptı. İkinci toplantı da 25 Kasım'da yine Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında olacak. Rejim ancak Rusya'nın baskısıyla bu toplantıya devam eder. Ayrıca uluslararası toplumun da ekonomik yaptırımlarına devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.