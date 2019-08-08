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"Güvenli bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat iyi bir başlangıç"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" - (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" - "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye ilişkin varılan mutabakatın iyi bir başlangıç olduğunu belirterek "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki talimatının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı arayarak ABD'nin buradan çekileceğini söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu, bu aşamada oluşturulan görev gücü ve Suriye Çalışma Grubu ile ABD'nin çekilme ve sonrasındaki süreci koordine etmeye çalıştıklarını kaydederek karşılıklı pozisyonlarını anlatan belgeleri ABD tarafıyla birbirlerine ilettiklerini anlattı.

Askeri düzeyde teknik çalışmalar da yürüttüklerine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sonucunda bir çerçeve belirlenmesi konusunda dün bir mutabakat sağlandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." ifadesini kullanarak özellikle bundan sonra atılacak adımlar ve detaylarıyla ilgili alınacak kararlara dair müşterek bir harekat merkezinin oluşturulacak olmasının önemine değindi.

- "YPG/PYD ve PKK bölgeden tamamen temizlenmeli"

Çavuşoğlu, ilgili kurumların katılımıyla detaylar konusunda ABD tarafıyla bir karar vereceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli. Bunların hepsi birdir. Bunların tamamının temizlenmesi. Burada ABD ile Türkiye'nin ortak hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili, daha sonra buraların istikrara kavuşturulması, Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Türkiye'deki mültecilerin ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların geri döndürülmesi gibi insani boyutları da var."

Bunun kapsamlı bir çalışma olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, diğer alternatifin ise söz konusu operasyonu tek başına yapmaları olduğuna dikkati çekerek "Bu iyi başlangıcın en iyi şekilde neticenlenmesi için ne gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderlik ve talimatlarıyla yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Yeniden Asya" açılımı

Konuşmasında, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, üstlendiği rol ve faaliyetleriyle Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlendiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Asya'nın şu anda dünyanın ekonomi merkezi olmaya başladığına dikkati çekerek Türkiye'nin Asya ile birçok boyutta ilişkileri daha da ileriye taşımak istediğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" açılımının eksen kayması olmadığının altını çizerek "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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11. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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