Güvenli Bölge Konusunda Anlaşma Yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika’nın Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge önerileri konusunda anlaşma sağlanamadığını kaydetti

Çavuşoğlu, Kürt militanların bölgeden çıkartılması, güvenli bölgenin derinliği ve kimin kontrol edeceği konularında anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Çavuşoğlu bu açıklamaları Amerika ve Türk delegelerinin 3 gün süren görüşmelerinin ardından Ankara’da yaptı.

Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye’de temaslarda bulunuyordu.

Çavuşoğlu, Suriye anayasal komitesinin oluşturulmasıyla ilgili ise önümüzdeki günlerde açıklama yapılabileceğini kaydetti.

