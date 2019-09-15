HABER

‘Güvenli Bölge Konusunda İlerleme Var’

15.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

Amerika liderliğindeki koalisyon Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırı boyunca güvenli bölgenin uygulanması konusunda ‘iyi ilerleme’ sağlandığını kaydetti

‘Güvenli Bölge Konusunda İlerleme Var’

Amerika liderliğindeki koalisyon Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırı boyunca güvenli bölgenin uygulanması konusunda ‘iyi ilerleme’ sağlandığını kaydetti.

Türkiye ve Amerika aralarındaki güvenlik mekanizması anlaşması uyarınca bölgedeki ilk ortak devriyelerini 8 Eylül’de gerçekleştirmişti.

Koalisyona ait bir delegasyon Pazar günü Kürt güçlerin geri çekilmeye başladığı Tel Abyad’da bir askeri konseyi ziyaret etti.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik mekanizmasının ilk safhasında iyi ilerleme olduğunu görüyoruz” denildi.

Açıklamada, “Koalisyon ve SDG Türkiye’nin endişelerini gidermek adına tahkimatları belirlemek ve kaldırmak için birkaç devriye gerçekleştirdi” ifadeleri kulanıldı.

Açıklamada ayrıca 4 ortak Amerikan ve Türk askeri uçuşunun gerçekleştirildiği de vurgulandı.

Koalisyon açıklamasında,”Güvenlik mekanizmasına ilave ayrıntılar için Türkiye’yle görüşmelerimize ve yakın işbirliğimize devam edeceğiz” denildi.

Türkiye’yle Amerika arasında varılan güvenlik mekanizması çerçevesinde güvenli bölgenin genişliği ve nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar çok fazla bilinmiyor.

Bununla birlikte Ankara gözlem noktaları olacağını kaydediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgenin Eylül ayı sonuna kadar oluşmaması halinde Türkiye’nin tek taraflı hareket edeceğinin mesajını veriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Salı günü yaptığı açıklamada güvenli bölge çabalarını kozmetik olarak nitelemişti.

Amerika Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede YPG’ye destek veriyor. Ankara, YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak niteliyor ve YPG’nin Türkiye sınırından uzaklaşmasını istiyor.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Suçlamaları Reddeden İran’dan Savaş TehdidiSuçlamaları Reddeden İran’dan Savaş Tehdidi
Hong Kong'da göstericiler İngiltere'den destek istediHong Kong'da göstericiler İngiltere'den destek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın konuştuğu olayda AB'den kritik çağrı!

Dünyanın konuştuğu olayda kritik çağrı!

Irak ve İran'dan Saudi Aramco saldırısıyla ilgili açıklama

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Muharrem ayı törenlerinde bir kişi yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Meksika'da poşetlenmiş cesetlerle ilgili flaş gelişme

Poşetlenmiş cesetlerle ilgili flaş gelişme

İran'dan gerilimi tırmandıracak 'savaş' mesajı

Gerilimi tırmandıracak 'savaş' mesajı

ABD'de üç katlı bina çöktü! Çok sayıda yaralı var

ABD'de bina çöktü! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.