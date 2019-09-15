‘Güvenli Bölge Konusunda İlerleme Var’

Amerika liderliğindeki koalisyon Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırı boyunca güvenli bölgenin uygulanması konusunda ‘iyi ilerleme’ sağlandığını kaydetti.

Türkiye ve Amerika aralarındaki güvenlik mekanizması anlaşması uyarınca bölgedeki ilk ortak devriyelerini 8 Eylül’de gerçekleştirmişti.

Koalisyona ait bir delegasyon Pazar günü Kürt güçlerin geri çekilmeye başladığı Tel Abyad’da bir askeri konseyi ziyaret etti.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik mekanizmasının ilk safhasında iyi ilerleme olduğunu görüyoruz” denildi.

Açıklamada, “Koalisyon ve SDG Türkiye’nin endişelerini gidermek adına tahkimatları belirlemek ve kaldırmak için birkaç devriye gerçekleştirdi” ifadeleri kulanıldı.

Açıklamada ayrıca 4 ortak Amerikan ve Türk askeri uçuşunun gerçekleştirildiği de vurgulandı.

Koalisyon açıklamasında,”Güvenlik mekanizmasına ilave ayrıntılar için Türkiye’yle görüşmelerimize ve yakın işbirliğimize devam edeceğiz” denildi.

Türkiye’yle Amerika arasında varılan güvenlik mekanizması çerçevesinde güvenli bölgenin genişliği ve nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar çok fazla bilinmiyor.