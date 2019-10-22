Güvenli bölge önerisi iki bakanlığı karşı karşıya getirdi

Alman Dışişleri, "Öneri tartışmaya muhtaç" diyor.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Türkiye ve Rusya'nın da katılmıyla Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güçlerin kontrolü altında güvenli bölge oluşturulması önerisi Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından temkinli karşılandı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti "Öneriden haberimiz yok" derken Hristiyan Demokrat Birlik mensubu Kramp-Karrenbauer'in önerisine muhalefet partilerinden de eleştiriler var.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yönetimindeki Alman Dışişlerinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in önerisinin "tartışmaya muhtaç" olduğu belirtildi. Koalisyon ortağı SPD'nin savunma uzmanı Fritz Felgentreu da Savunma Bakanı'nın önerisinin Sosyal Demokratlarla konuşulmadığını söyledi. Fedaral Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Felgentreu, öneriyle ilgili çok sayıda sorusu olduğunu ve bu nedenle de öneriyi kuşkuyla karşıladığını kaydetti.

Önerinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Felgentreu, Türkiye'nin uzun zamandır talep etmesi sebebiyle güvenli bölge konusunun geçen haftalarda farklı şekillerde tartışıldığını da vurguladı. Felgentrau sözlerini "Biz burada, Almanya'da durumu istikrara kavuşturmak için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Bu hukuk dışı bir durum değil. Ancak bu tartışmayı elbette gerçekler üzerinden yürütmemiz geretiyor" şeklinde sürdürdü. SPD'li siyasetçi Felgentreu, Almanya'nın eninde sonunda bu konuda harekete geçmesi gerektiğini, ancak tek bir bakanlığın uluslararası siyaset yapamayacağını söyledi.