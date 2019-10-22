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Güvenli bölge önerisi iki bakanlığı karşı karşıya getirdi

22.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı'nın Suriye'de uluslararası güvenli bölge oluşturulması önerisi Berlin'de iki bakanlığı karşı karşıya getirdi.

Güvenli bölge önerisi iki bakanlığı karşı karşıya getirdi

Alman Dışişleri, "Öneri tartışmaya muhtaç" diyor.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Türkiye ve Rusya'nın da katılmıyla Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güçlerin kontrolü altında güvenli bölge oluşturulması önerisi Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından temkinli karşılandı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti "Öneriden haberimiz yok" derken Hristiyan Demokrat Birlik mensubu Kramp-Karrenbauer'in önerisine muhalefet partilerinden de eleştiriler var.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yönetimindeki Alman Dışişlerinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in önerisinin "tartışmaya muhtaç" olduğu belirtildi. Koalisyon ortağı SPD'nin savunma uzmanı Fritz Felgentreu da Savunma Bakanı'nın önerisinin Sosyal Demokratlarla konuşulmadığını söyledi. Fedaral Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Felgentreu, öneriyle ilgili çok sayıda sorusu olduğunu ve bu nedenle de öneriyi kuşkuyla karşıladığını kaydetti.

Önerinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Felgentreu, Türkiye'nin uzun zamandır talep etmesi sebebiyle güvenli bölge konusunun geçen haftalarda farklı şekillerde tartışıldığını da vurguladı. Felgentrau sözlerini "Biz burada, Almanya'da durumu istikrara kavuşturmak için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Bu hukuk dışı bir durum değil. Ancak bu tartışmayı elbette gerçekler üzerinden yürütmemiz geretiyor" şeklinde sürdürdü. SPD'li siyasetçi Felgentreu, Almanya'nın eninde sonunda bu konuda harekete geçmesi gerektiğini, ancak tek bir bakanlığın uluslararası siyaset yapamayacağını söyledi.

Muhalefetten destek ve eleştiri

Muhalefet partilerinden ise farklı tepkiler geldi. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) savunma uzmanlarından Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, FDP'nin daha birkaç gün önce Suriye'de mavi bereli misyon oluşturulması talebinde bulunduğunu, ancak Birlik partili siyasetçilerin bu öneriye "gülümsediklerini" ifade etti. "Almanya'yı Türkiye'nin işgaline karşı uzun sessiz kalmakla" suçlayan Strack-Zimmermann, çatışmaların sona erdirilmesini ve bir BM kararıyla bütün tarafların katılacağı bir uluslararası güvenli bölge anlaşmasının oluşturulmasını istedi. Strack-Zimmermann, "Almanya, Alman ordusunun bu misyona aktif vermesine hazırlıklı olmalı" diye konuştu.

Yeşillerin dış siyaset uzmanı Omid Nouripour da koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) mülteci korkusuyla gerçekleri gizlemekle suçladı. Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in Dışişleri Bakanı Maas'la da ters düştüğüne işaret eden Nouripour, "Kramp-Karrenbauer, üzerinde konuşulmamış açıklamasıyla sadece Almanya'nın güvenilirliğini küçük düşürmüyor, aynı zamanda Erdoğan'ın mültecilerle bize baskı yapılabileceği izlenimini güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı ne demişti?

Suriye'nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenli bölge oluşturulmasını öneren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Mültecilerin bölgeye gönüllü dönüşünü de mümkün kılacak yapıları uzun vadede yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden bu bölgede şu anki durumu aşan bir çözüme ihtiyacımız var" demişti. Kramp-Karrenbauer, bu çözümlerden birinin "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği ve uluslararası olarak kontrol altında tutulan bir güvenli bölgeden" geçtiğini de ifade etmişti.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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