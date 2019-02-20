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"Güvenli Bölge Radyosu" Suriyelilerin sesi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde "Güvenli Bölge Radyosu" kuruldu

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin ilk radyosu yayın hayatına başladı.

"Güvenli Bölge Radyosu" Müdürü Ammar Nahhel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azez yerel meclisi desteğiyle yayın hayatına başladıklarını söyledi.

Nahhel, "Radyo, şimdilik sadece 20 kilometrelik mesafede çekiyor. Halihazırda deneme aşamasında olan radyo, kısa süre içinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırılan Cerablus, Bab, Afrin ile muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib'te de dinlenebilecek." dedi.

Radyonun halkın sesi olacağını dile getiren Nahhel, haber, hava durumu ve yerel şarkı yayınları yapılacak radyoda Suriye'nin önemli isimlerinin misafir edileceğini kaydetti.

Azezli sivillerden Ammar Şami de "Radyoyu açtığımızda bize hitap eden yayınlar bulamıyorduk. Bu radyo bizim sesimiz olacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Azez radyo Suriye

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