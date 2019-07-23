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"Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalar MSB'de başladı

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalara Milli Savunma Bakanlığında (MSB) başlandı.

MSB'den yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey güvenli bölge Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyi

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