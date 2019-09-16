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Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

ORTAK DEVRİYE TAMAMLANDI Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede, 5'inci hava devriyesi, tamamlandı.

ORTAK DEVRİYE TAMAMLANDI

Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede, 5'inci hava devriyesi, tamamlandı. Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopterin saat 13.40'ta havalanmasıyla sınırın iki yakasında yaklaşık 1,5 saat süren ortak uçuş gerçekleştirildi. Uçuş tamamlandıktan sonra helikopterlerle saat 15.10'da yeniden Akçakale'ye dönüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, Akçakale Jandarma Komutanlığı'na indi. ABD'ye ait helikopterler ise yeniden Suriye tarafında bulunan üs bölgesine döndü.
5'incisi tamamlanan ortak hava devriyesinde Türk ve ABD askerlerinin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahkimatlarını gözlemlediği ve elde edilen bilgilerin Müşterek Harekat Merkezi'nde iki ülkenin askeri yetkililerince değerlendirileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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- Türk ve ABD helikopterlerinin Suriye'den Akçakaleye gelmesi
- 2 ABD helikopternin Suriye'deki üslerine dönmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

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