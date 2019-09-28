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Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

FIRAT’ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge’de, Türk ve ABD askerleri tarafından 7’nci ortak hava devriyesi başlatıldı.

Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)-FIRAT’ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge’de, Türk ve ABD askerleri tarafından 7’nci ortak hava devriyesi başlatıldı. 2'si Türk 2'si ABD'li 4 helikopter tarafından gerçekleştirilen hava devriyesinin 2 saat sürmesi bekleniyor.
Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’nin sınır güvenliğini tehdit etmesinin ardından Türkiye, güvenli hale getirilmesi için bölgeye harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Türkiye’nin mesajının ardından Ankara’ya gelen ABD askeri heyetinin, Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı görüşme sonrası, Fırat’ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması kararlaştırıldı. Oluşturulacak bölgenin ortak tesisi için de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 12 Ağustos tarihinde, iki ülke askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından Fırat’ın doğusunda kalan Suriye topraklarında, 6 kez hava, 2 kez de ortak kara devriyesi yapıldı.
Türkiye’nin gelinen süreçten tatmin olmadığını ifade etmesi ve rahatsızlıklarını dile getirmesinin ardından sınır hattına zırhlı araç, askeri personel, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, bu sabah 7’nci ortak hava devriyesi için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa’dan gelen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı. Pistte bakımları ve yakıt takviyesi yapılan helikopterler, saat 10.30 sıralarında askeri personelleri alarak, havalandı.
Türk helikopterlerin kalkışının ardından Suriye tarafından gelen ABD’ye ait 2 helikopter de aynı alana iniş yaptı. ABD askerlerini aldıktan sonra havalanan helikopterler, havada Türkiye’ye ait helikopterler ile buluştu. 4 helikopter Suriye tarafına hareket etti. 2’si Türk, 2’si ABD’ye ait 4 helikopter, Suriye’nin kuzeyinde kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile Rasulayn arasındaki bölgede, ortak devriye faaliyetini başlattı. Askerlerin havadan keşif ve gözetleme faaliyeti yaptığı 7’nci ortak devriyenin daha öncekilerde olduğu gibi yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladıGüvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladıGüvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladıGüvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı

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