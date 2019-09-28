HABER

Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI Fırat’ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7’nci hava devriyesi tamamlandı.

Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (3)

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI
Fırat’ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7’nci hava devriyesi tamamlandı. Saat 10.40 sıralarında başlayan hava devriyesi bir saat sonra 11.40 sıralarında tamamlandı. Suriye’nin Telabyad ile Resulayn kentleri arasında keşif ve gözetleme faaliyetini tamamlayan Türkiye ile ABD’ye ait 4 helikopter görev sonrası yeniden Akçakale’ye döndü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na askerlerini bırakan Türkiye’ye ait helikopterler Şanlıurfa’ya, ABD helikopterleri ise Suriye’deki üs bölgesine geri döndü.

FOTOĞRAFLI

Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (3)Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (3)Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (3)Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (3)

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (2)Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı (2)
Şoför, otobüste bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdıŞoför, otobüste bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.