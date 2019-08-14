İHA'lar bölgede görev icra etmeye başlarken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde on üs kuracağı belirtildi.Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönünde Türk ve Amerikalı askerlerin çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığıı belirtildi.

Haftabaşında Şanlıurfa'ya giden ABD'li askerlerden oluşan heyet, Türk askerlerle birlikte sınır hattında incelemelerde bulundu. Demirören Haber Ajansı (DHA), kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda iki ülke askerlerinin birçok başlıkta uzlaşmaya vardığını bildirdi. Askerlerin güvenli bölgedeki devriye görevi sırasında izleyeceği güzergahının saptandığı belirtildi. Ayn-el Arap bölgesinden başlayıp Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğundaki ikmal ve lojistik hatları konusunda da görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Güvenli bölgenin derinliği konusunda uzlaşma yok

DHA, heyetlerin üzerinde uzlaşıya varamadığı tek konunun güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı olduğunu belirtti. DHA, ABD askerlerinin derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif ettiğini bildirdi. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyetininse derinliğin 40 kilometre olmasını istediği aktarıldı. İkinci bir seçenek olarak Türkiye'nin güvenli bölgenin sınıra 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istediği belirtiliyor.