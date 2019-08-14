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Güvenli bölgede "derinlik" pazarlığı sürüyor

14.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD arasında güvenli bölgenin derinliği konusunda mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor.

Güvenli bölgede "derinlik" pazarlığı sürüyor

İHA'lar bölgede görev icra etmeye başlarken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde on üs kuracağı belirtildi.Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönünde Türk ve Amerikalı askerlerin çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığıı belirtildi.

Haftabaşında Şanlıurfa'ya giden ABD'li askerlerden oluşan heyet, Türk askerlerle birlikte sınır hattında incelemelerde bulundu. Demirören Haber Ajansı (DHA), kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda iki ülke askerlerinin birçok başlıkta uzlaşmaya vardığını bildirdi. Askerlerin güvenli bölgedeki devriye görevi sırasında izleyeceği güzergahının saptandığı belirtildi. Ayn-el Arap bölgesinden başlayıp Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğundaki ikmal ve lojistik hatları konusunda da görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Güvenli bölgenin derinliği konusunda uzlaşma yok

DHA, heyetlerin üzerinde uzlaşıya varamadığı tek konunun güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı olduğunu belirtti. DHA, ABD askerlerinin derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif ettiğini bildirdi. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyetininse derinliğin 40 kilometre olmasını istediği aktarıldı. İkinci bir seçenek olarak Türkiye'nin güvenli bölgenin sınıra 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istediği belirtiliyor.

Türk heyetin, sınırdaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yinelediği belirtiliyor. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD'li heyete ilettiği aktarılıyor.

TSK 10 üs kuracak

Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde ilk etapta 10 noktaya üs bölgesi kurulacağı kaydedildi. Askeri yetkililer, ilk etapta Fırat'ın doğu bölgesinde kalan Suriye'nin Ayn-el Arap, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı, Derbesiye, Amude bölgeleri başta olmak üzere 10 noktada üs kurup, zırhlı araçlarla burada gözlem noktaları oluşturmasının planlandığını bildirdi.

DHA'nın haberinde güvenli bölge uygulamasının rafa kalkması halinde Türkiye'nin sınır ötesi harekat seçeneğini gündemde tuttuğu vurgulanıyor. Haberde TSK'nın aylardır olası bir harekat için Fırat'ın doğusundaki sınır hattına zırhlı araç ve personel takviyesi yaptığı belirtiliyor.

DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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