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Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile ABD, Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini başlattı.

Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRKİYE ile ABD, Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini başlattı. Türk ve ABD’ye ait 4 helikopter, eş zamanlı olarak havalanarak sınırın iki tarafında devriye uçuşu yapmaya başladı.
Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos’ta, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri bölgede ortak devriye uçuşu yapmaya başladı. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ve sonuncusu geçen hafta Perşembe günü yapılan devriye uçuşlarının dördüncüsü bugün gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na iniş yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter, yakıt takviyesi ve askeri personelin binmesinin ardından saat 11.00 sıralarında havalandı. TSK’ya ait helikopterlerin havalanmasının ardından boşalan piste Suriye tarafından gelen 2 ABD helikopteri iniş yaptı. ABD helikopterleri de burada bekleyen askerleri alarak havalandı. Havalanan Türkiye ve ABD’ye ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi. ABD’ye ait helikopterler sınırın Suriye, TSK’ya ait helikopterler ise Türkiye sınırında uçuşa başladı. Sınırın iki yakasında uçuş yapan helikopterlerin devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Devriyenin tamamlanmasının ardından TSK’ya ait helikopterlerin yeniden Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na dönmesi, ABD’ye ait helikopterler ise Suriye’deki üs noktasına iniş yapması bekleniyor.

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Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladıGüvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladıGüvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladıGüvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı

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