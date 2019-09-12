HABER

Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından yapılan dördüncü hava devriyesi tamamlandı.

Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından yapılan dördüncü hava devriyesi tamamlandı. Saat 11.00 sıralarında havalanan Türkiye ile ABD’ye ait 4 helikopter, sınırın iki yakasında 45-50 dakika süren ortak uçuşunu tamamladıktan sonra yeniden Akçakale’ye döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterler iniş yaptıktan sonra Türkiye tarafına gelen ABD helikopterleri, içlerindeki askeri personeli Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na bıraktıktan sonra yeniden Suriye tarafında bulunan üs bölgesine döndü.
Dördüncüsü tamamlanan ortak hava devriyesinde Türk ve ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahkimatlarını gözlemlediği ve elde edilen bilgilerin Müşterek Harekat Merkezi’nde iki ülke askeri yetkililerince değerlendirileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Çaldıkları altınları paylaşırken kameraya yakalandılarÇaldıkları altınları paylaşırken kameraya yakalandılar
Afgan genç, baraj gölünde kaybolduAfgan genç, baraj gölünde kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.