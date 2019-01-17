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Güvenli buldukları kuyumcu, altın ve paralarla sır oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini hırsızlık endişesiyle evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.'ya teslim etti.

SELÇUK BAŞAR- TOLGA SAĞLAM (DHA) TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini hırsızlık endişesiyle evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.'ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu. İlçede, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın ve döviz birikimlerini kuyumcuya teslim eden 70 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini hırsızlık endişesiyle evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.?ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu. İlçede, 15 kilo 487 gram altın, 946 çeyrek altın, 73 cumhuriyet altını, 25 burma bilezik, 8 hasır bilezik, 67 bin 975 euro, 29 bin 100 dolar ve 410 bin 355 lirayı S.K.'ya teslim eden 70 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kuyumcu mağdurlarının sayısının artacağı belirtiliyor. 'KEFEN PARAMI EMANET ETTİM' Dolandırıldığını iddia eden Nevin Yanık, Tüm birikimini kuyumcuya emanet ettim. Kefen param bile ondaydı. Altınla birikim yapmıştım. Eniştemin de, kızımın da parası ondaydı. Kendisine güvendik ama bizi yıktı dedi. Havva Kul ise, ?Saklayacak yerim olmadığı için bir miktar parayı kuyumcuya verdim. O da bana ?Her zaman benden alırsın, burası sağlam yer' derdi. 620 gram altın, 12 çeyrek altın, 2 bin 500 TL?mi emanet ettim. Ciğer hastasıyım, çocuğum asker, Suriye?de savaşta. Babası yok. Çocuğumu evlendireceğim ama para bulamıyorum, borç aldım. Şimdi kuyumcunun peşine dolaşıyorum. Beni dolandırmasın, alacaklarımı istiyorum diye konuştu. 'O PARA BENİM HER ŞEYİMDİ' Halil Saka da 1700 gram altına tekabül eden miktarda parasını teslim ettiğini belirterek Trabzon'da dolmuş arabam vardı. Plakayı sattım, iş yapmayı planlıyordum. 2010 yılında ısrarla benden para istedi. İş yapacağımı, kısa zamanda bu parayı geri alacağımı söylediğim. Bu şekilde paramı verdim. Sonrasında iflas ettiğini duydum. Niyeti bozukmuş. O para benim her şeyimdi, geleceğimdi ifadesinde bulundu. 'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK' 15 yıldır profesyonel olarak futbol yaşantısını sürdürdüğünü ve futboldan kazandığı parayı kuyumcuya yatırdığını anlatan Doğan Çift ise şunları dedi Futboldan 10 yılda kazandığım paramı güvendiğimiz arkadaşımız olduğu için bankaya yatırmadım ve altın olarak kendisine verdim. Benim aileme daha önce yardımcı olmuştu. Benim de o zamanlar ihtiyacım olmadığı için 860 gram altın ve 26 adet çeyrek altını kendisine verdim. Daha sonra iflas ettiğini duyduk. Ayıp olmasın, ?alırız? diyerek paramızı istemedik. O derece güvenimiz vardı kendisine. 2013 yılında vermiştim parayı. 6 yıl bekledik. Hepimiz mağdur olduk. Kimisi evlilik parasını, kimisi altınını, birikimini bıraktı. Ben de yemedim, içmedim paramı ona bıraktım. Bu psikolojiden sonra futbolu bırakma noktasına geldim. Kolay bir süreç değil. Bu insanlara yazık, günah. AVUKAT MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR Avukat Alperen Karakuş, 70 kişinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek Buradaki insanların büyük bir kısmı, güvenlik noktasında tereddütleri olması sebebiyle altınlarını istediğim zaman geri alabilirim' düşüncesiyle bu kişiye emanet ediyorlar. Bir gece yarısı da dükkan kapatılıp, şahıs gidiyor. 26 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilk başvuru yapıldı. Sayı her hecen gün artmakta. Bu meseleyi duyan, mağdur olan insanlar karakola müracaat etmekte. Sayının 350'yi bulabileceği söyleniyor. Çok ciddi bir mağduriyet, ciddi meblağlar söz konusu. 70 kişi için yaklaşık 5-6 milyon TL civarında bir meblağ söz konusu. Sayının artmasıyla birlikte miktar da artacaktır diyerek konunun takipçisi olduklarını söyledi.

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