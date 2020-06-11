Güvenli iletişim için geliştirildi: Messenger Kids artık Türkiye'de!

Facebook sadece bireysel kullanıcılara değil, işletmelere hatta çocuklara özel çözümler de üretiyor. Bunlardan biri, Messenger Kids. Yurt dışında bir süredir kullanılan Messenger Kids uygulaması için artık Türkiye müjdesi geldi.
Facebook, yaptığı açıklama ile Messenger Kids'in Türkiye'deki kullanıcılara açıldığını duyurdu. Messenger Kids ile birlikte Türkiye'deki ebeveynler çocuklarının kimlerle iletişime geçtiğini görebilecek ve çocuklar sadece ebeveynlerinin izin verdikleri kişilerle etkileşim kurabilecek. Facebook'un Instagram ve WhatsApp gibi diğer uygulamalarına nazaran Messenger Kids'te reklam yer almayacak. Messenger Kids'te çocukların hangi günlerde hangi saat aralıklarında uygulamayı kullanabileceği uyku modu özelliği sayesinde belirlenecek.
Facebook yaptığı açıklamada ''Ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması, aynı zamanda Türkiye'de sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği ve yaz tatilinin yaklaştığı bu süreçte ebeveynler için oldukça etkili bir çözüm sunuyor.'' ifadelerini kullandı. Facebook'un açıklamasına göre uygulama Türkiye'de kullanıma sunulmadan önce Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol ile bir araya gelinerek, ebeveyn yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi.
Prof. Dr. Betül Ulukol yaptığı konuşmada “Çocuklarımız interneti ve yeni medya uygulamalarını kullanırken onlara güvenli bir ortam oluşturmak, bu ortamdaki etkinliklerini izlemek ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında da en doğru müdahaleyi yapmak bizlere düşüyor.'' dedi.
Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş ise Messenger Kids için şu sözleri söyledi; ''Kendim de bir ebeveyn olarak, çocuklarım çevrimiçi ortamda arkadaşlarıyla bağlantı kurarken ve iyi zaman geçirirken onların güvenliğinden endişe duymamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, çocuklara güvenli, yaşlarına uygun ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken aynı zamanda öğrenebilecekleri ve dijital dayanıklıklarını ve dijital vatandaşlıklarını geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyen Messenger Kids’i Facebook olarak Türkiye’de hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.''
Messenger Kids bugün itibariyle Türkiye'de kullanılabiliyor. Google Play veya App Store üzerinden Messenger Kids'i indirebilirsiniz. Ayrıca uygulama Amazon mağazasında da mevcut.
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