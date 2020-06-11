Güvenli iletişim için geliştirildi: Messenger Kids artık Türkiye'de!

Facebook sadece bireysel kullanıcılara değil, işletmelere hatta çocuklara özel çözümler de üretiyor. Bunlardan biri, Messenger Kids. Yurt dışında bir süredir kullanılan Messenger Kids uygulaması için artık Türkiye müjdesi geldi.

MESSENGER KİDS TÜRKİYE'YE SUNULDU

Facebook, yaptığı açıklama ile Messenger Kids'in Türkiye'deki kullanıcılara açıldığını duyurdu. Messenger Kids ile birlikte Türkiye'deki ebeveynler çocuklarının kimlerle iletişime geçtiğini görebilecek ve çocuklar sadece ebeveynlerinin izin verdikleri kişilerle etkileşim kurabilecek. Facebook'un Instagram ve WhatsApp gibi diğer uygulamalarına nazaran Messenger Kids'te reklam yer almayacak. Messenger Kids'te çocukların hangi günlerde hangi saat aralıklarında uygulamayı kullanabileceği uyku modu özelliği sayesinde belirlenecek.

EBEVEYN YUVARLAK MASA TOPLANTISI YAPILDI

Facebook yaptığı açıklamada ''Ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması, aynı zamanda Türkiye'de sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği ve yaz tatilinin yaklaştığı bu süreçte ebeveynler için oldukça etkili bir çözüm sunuyor.'' ifadelerini kullandı. Facebook'un açıklamasına göre uygulama Türkiye'de kullanıma sunulmadan önce Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol ile bir araya gelinerek, ebeveyn yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi.