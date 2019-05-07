İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının üst düzey yetkililerinin katılımıyla bugün yapılması planlanan "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" imza töreni ertelendi.

Edinilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda saat 18.30'da düzenlenmesi planlanan imza töreni, bakanlıkların ilgili üst düzey yetkililerinin programlarındaki yoğunluk nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Öte yandan, protokol kapsamındaki çalışmalarda herhangi aksaklık olmadığı, planlanan adımların hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.

İlgili beş bakanlık tarafından çocukların, aralarında "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması ve bu sorunun toplum ile medya tarafından daha doğru değerlendirilmesi amacıyla "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" hazırlanmıştı.

Protokol doğrultusunda, çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere akademik çevrenin desteğiyle değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları verilmesi kararlaştırılmıştı.

