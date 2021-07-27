Güvenli, keyifli ve pratik ulaşım için en pratik çözüm

Ekonomik ve çevre dostu scooterlar hayatı eğlenceli ve pratik hale getirmeye yardımcı oluyor. Eğlenceyi ve kolay ulaşımı aynı anda yaşamak isteyenler için birbirinden güvenli ve kaliteli elektrikli scooter seçeneklerini sizler için bir araya getirdik.

1- Xiaomi Mi 1S elektrikli scooter ile durma!

30 km menzile ve saatte 25 km hız imkanına sahip scooter eğlenceyi ve hızlı ulaşımı vaadediyor. Kısa mesafeli ulaşımları daha eğlenceli hale getirmek için Xiaomi Mi 1S Elektrikli Scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- WATT Elektrikli Scooter ile hızlı bir sürüş keyfi

Katlanır, hafif ve renkli tasarımıyla öne çıkmak ve tarz olmak çok kolay. Bir yerden bir yere ulaşmak hiç bu kadar kolay ve çabuk olmamıştı diyeceksiniz. 350w arkandan itişli, amortisörlü,10" petekli patlamaz lastik ve dual fren ile güvenli bir sürüş sizleri bekliyor.

WATT Elektrikli Scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Bluethooth Citymate Scooter’ı her an, her yerde kontrol edin

15-20 km Menzil kapasitesine ve Saatte 25 km hız yapabilme özelliğine sahip Citymate scooterın pil dolum süresi dört saat. Şarj ederek gün boyu kullanabileceğiniz scooter, ince alüminyum malzemeden imal edilmesi sebebiyle kolay taşınabilir.

Citymate Plus 8.5 Inç scootera BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Ergonomik tasarımı ile göz dolduruyor

180 W elektrik gücüne sahip scooter, maksimum 18 km/saat hıza ve 100 kg taşıma kapasitesine sahip. Dayanıklı lastiklere sahip olan Unbekannt, zorlu yol koşulları için uygun bir scooter.

Unbekannt elektrikli scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Razor’dan şık ve güçlü tasarım

Şık tasarıma ve özel basma zeminine sahip scooter eğlenceli bir sürüş keyfi sunar. Yumuşak poliüretan Jant ve tekerleklere, çelik çerçeve ve gidona sahiptir. 24V sızdırmaz kurşun asitli şarj edilebilir aküsü, kumandalı gaz ve freni bulunur.

Razor Power Core E100 Glow Elektrikli Scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Scoowy ile gücü hissedin

500W fırçasız motor gücüne sahip, Maximum 40 km/h hızda, 48V 10Ah 18650 Lityum pili scooter şık ve göz alıcı bir tasarıma sahip. Ayakla destek kalkışı, fonksiyon tuşu gibi özellikleri ile öne çıkan scooter, beklentinizi fazlasıyla karşılayacak. Hız sabitleme ve USB giriş çıkışı ile konforu üst seviyede yaşama imkanı sunan bir model.

Scoowy 500W elektrikli scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Ninebot ile tarzını konuştur

45 km Menzile, 7,5 saat şarj süresine, 300 W motor gücüne, 100 kg taşıma kapasitesine sahip bu scooter, toplam 16 kg ağırlığa sahip.

Ninebot KickScooter elektrikli scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Güvenli ve eğlenceli ulaşım için Razor...

Yüksek tork'lu Lityum iyon akü, bakım gerektirmeyen elektrik motoru, 24km/saat hız'a kadar sorunsuz ve güvenli sürüş özelliklerine sahip elektrikli scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Razor, yol deneyimini üst seviyeye taşıyacak

Tam şarj ile 40 dakika çalışabilen, bakım gerektirmeyen güçlü ve yüksek torka sahip scooter’ın 200W zincir tahrikli motoru bulunur. Tam boyutlu çelik çerçevesi ile şık ve özel bir tasarıma sahiptir.

Razor elektrikli Scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- WATT ile kontrollü ve konforlu hız

Ağırlık dağılımı; arkadan itişli olması sebebiyle dengeli olan ve virajlarda savrulma yapmayan; 350w motorlu, amortisörlü, 10" petekli patlamaz lastik,lere sahip. Dual fren ön kampana ve arka elektronik ABS’li WATT elektrikli Scooter’a BURADAN ulaşabilirsiniz.



