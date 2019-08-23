'Güvenli koridor' açıldıktan saatler sonra bombardıman başladı

Yine Times'a görüş bildiren Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden Misty Buswell de Suriye yönetiminin geçmişte benzer "koridor" önerileriyle geldiğini ancak bunun sivillerin çektiği acıları pek de azaltmadığını belirtiyor.

"Bugün itibarıyla insanların Suriye rejiminin kontrolündeki alanlara hareket etmesi mümkün değil. Bu insanlar zaten rejimden kaçtılar."

Times'taki haberde ise Suriye uçaklarının bu açıklamadan sonra Han Şeyhun kasabasının kuzeyindeki yerleşimleri bombaladığı belirtiliyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İdlib'in güneyinden ayrılmak isteyenler için bir "insani koridor" oluşturulduğu duyurulmuştu. Siviller, hükümetin kontrolündeki topraklara gıda ve tıbbi yardım aldıktan sonra isterlerse bölgeden ayrılabilecekti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam'ın, ülkenin tümü hükümetin kontrolüne geçene dek savaşı durdurmayacağını söylemişti. Muallim, "Terörist gruplara yardım etmeye çalışan ve onlara sınırsız destek veren Türkiye'nin müdahalesine karşın savaş devam edecek" demişti.

'MUHALİFLERE ÖNEMLİ BİR DARBEYDİ'

Times'taki haberden diğer bazı satırlar şöyle:

"İdlib, Suriye'de muhaliflerin elindeki son kale. Vilayette yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyordu. Bunların çoğu hükümet güçlerinin saldırıları sonrası diğer bölgelere kaçtı. Son günlerde on binlerce kişi Türkiye sınırına yöneldi.

"Rusya rejimi, Türkiye muhalifleri destekliyor. 2018'de bu iki ülke bir 'tampon bölge' oluşturulmasında anlaştı. Ancak bu anlaşmaya karşın İdlib'de Nisan ayı sonunda hükümet güçleri yeniden hava saldırılarına başladı. Gözlamciler, geçen sürede 800'den fazla sivilin öldürüldüğünü, hastanelerin hedef alındığını söylüyor.

"Suriye ordusu, El Kaide'nin uzantısı Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolündeki Han Şeyhun'u ele geçirdi. Bu, muhalif güçler için önemli bir darbeydi."