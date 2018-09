"Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi imza töreni

Görevlendirilecek güvenlik personeli sayılarına ilişkin bilgi veren Soylu, "Protokol kapsamında, polis sorumluluk bölgesinde toplam 22 bin 829 güvenlik personeli, jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okullarımızın daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak." dedi.

Soylu, ülkenin her ferdinin, okul bölgelerinin güvenliği konusunda görevi ve sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Soylu, "Her çocuk, bizim çocuğumuzdur. Okul etrafında gördüğünüz her olumsuzluğu, her şüpheli durumu, her anormalliği lütfen güvenlik güçlerimize bildirin. Üşenmeyin, kafanızı çevirmeyin, 'kimse ilgilenmez' demeyin. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar, emniyet birimlerimizin en önemli bilgi kaynaklarından birisidir. Bu itibarla her vatandaşımızın bu meseledeki ilgisine ihtiyaç duyduğumuzu ve bunu beklediğimizi ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.