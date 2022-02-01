Güvenli ve uzun ömürlü, her alanda kullanılabilir en iyi priz markaları

Mutfak aletleri, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve powerbank gibi ürünlere elektrik bağlantısı sağlayan prizler; uzun güç kabloları sayesinde ev ve ofislerde birçok noktaya erişebiliyor. Priz satın almak isteyen kişiler, "Priz alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?" sorusunu sıklıkla soruyor. Bu sorunun cevabını ve en iyi priz markalarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin!

Priz alırken dikkat etmeniz gerekenler

Özellikle prizlerin markası çok önemli. Markanın ardından malzeme kalitesi, ateşe dayanıklılığı ve akım koruması gibi özellikler geliyor.

Birçok insan, güçlükle satın aldığı pahalı ve kaliteli elektronik ürünlerini en iyi şekilde koruyup kullanmak istiyor. Akım koruma özellikli prizler, elektrik akımının aniden yükselip düşmesi sonucu elektronik cihazların görebileceği hasar seviyesini en aza indiriyor. Bu sayede kullanıcılar, değerli elektronik ürünlerini gönül rahatlığıyla prize takabiliyor.

Üzerinde açma ve kapama tuşu bulunan modeller, adaptörlerin prizden çıkarılmadan kullanılmasını sağlıyor. Elektriğe ihtiyaç duyulmadığında adaptörü prizden çıkartmak yerine priz üzerindeki açma ve kapama tuşuna basarak gereksiz enerji kaybının önüne geçiliyor. Bu durum, adaptörlerin ev içinde kaybolmamasına ve her zaman prize takılı şekilde durmasına imkan tanıyor.

Normal priz girişinin yanı sıra USB yuvası bulunduran priz markaları da bulunuyor. Bu sayede USB kabloyla şarj olabilen birçok ürün, adaptöre ihtiyaç duymadan prize takılabiliyor.

Haydi, en iyi priz markalarını inceleyelim!

1. Kullanışlı ve dekoratif: Safemore 15'li Priz Kulesi

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En başarılı ve kaliteli priz markaları arasında yer alan Safemore, 15'li Priz Kulesi modeliyle kullanıcılarına hem dekoratif hem son derece işlevsel bir priz sunuyor. Safemore 15'li Priz Kulesi, 15 adet priz ve 2 adet USB yuvası ile farklı fonksiyonlara sahip birden fazla cihazı tek bir ünite üzerinden elektriğe bağlayabiliyor. Ürün, çocuk emniyeti ve aşırı gerilim koruması gibi özellikleri sayesinde güvenle kullanılabiliyor. Dikey olduğu için kabloların birbirine dolanma ihtimalini ortadan kaldıran Safemore 15'li Priz Kulesi, dönen mekanizması ile kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Tabanındaki 4 adet kauçuk ayak, devrilme ve kaymaların önüne geçiyor. Ev ve ofis ortamları için ideal bir priz olan 15'li Priz Kulesi, şık ve dekoratif yanıyla da bulunduğu ortama tarz katıyor.

2. Horoz Zaman Ayarlı Priz'in ne zaman kapanacağını siz planlayın!

Horoz Zaman Ayarlı Priz, herhangi bir usta veya montaj istemeyen basit kurulumu ile kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Tak çalıştır özelliğine sahip Horoz Zaman Ayarlı Priz'in üzerindeki mekanik çevirme kısmı sayesinde prizin ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı otomatik olarak belirlenebiliyor. Bu sayede uzun saatler prize bağlı olan cihazların boş yere elektrik çekmesinin önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanıyor. Aynı zamanda ütü gibi işlemler yapılırken kısa bir süreliğine ayarlanan zaman sayacı, fişte unutulan cihazların tehlike yaratmasının önüne geçiyor. Ürünün önemli bir avantajı ise duyulmayacak kadar sessiz çalışması. Bu sayede zaman sayacı rahatsızlık duymadan kullanılabiliyor.

3. Akıllı priz modelleriyle hayatınızı kolaylaştırın!

En iyi akım korumalı priz markası olan Bix, korumalı ve akıllı özellikleri sayesinde kullanıcıların hayatına pratiklik katacak priz modelleriyle öne çıkıyor. Bix Akıllı Priz, 3 adet priz yuvası ve 4 adet USB girişi sayesinde birçok cihazın tek bir prize bağlanmasına olanak sağlıyor. Ürün, akım koruma özelliğinin yanı sıra hızlı şarj ve WIFI özellikleriyle de dikkat çekiyor. En güzel yanı ise WIFI'ye bağlı olduğunda Smart Life uygulaması indirilebilen cep telefonu ve tabletler üzerinden priz kontrolü yapılmasına imkan tanıması. Bu sayede evde değilken fişte unutulan cihazlara giden elektrik, uzaktan kolayca kesilebiliyor.

4. Pratik ve portatif: Dabeto 5'i 1 Arada Küp Priz

Küp tasarımlı priz modeliyle göz alan Dabeto, en iyi priz markaları arasında yerini alıyor. Küp şeklindeki küçük boyutuna rağmen üzerinde 3 adet priz ve 2 adet USB yuvası bulunduran Dabeto 5'i 1 Arada Küp Priz, modern ve kompakt görünümüyle dikkat çekiyor. Ayrıca, pürüzsüz yapısı ve keskin hatları ile dar alanlardaki prizlere kolaylıkla oturtulabiliyor. Küçük ve hafif yapısı sayesinde kolayca kullanılan priz, kullanıcıların seyahatlerinde yanlarında taşıyabilecekleri bir çoklu priz modeli olarak öne çıkıyor. Ateşe dayanıklı malzemelerden üretilen Dabeto 5'i 1 Arada Küp Priz, çocuk ve kısa devre koruması gibi güvenlik önlemleriyle kullanıcılarından tam not alıyor.

5. Güvenli ve kolay kullanım: Makel N4310063

"En kaliteli priz markası hangisi?" sorusunun cevabı olabilecek Makel, kalitesiyle kendini belli ediyor. Makel N4310063, farklı kullanım şekilleri sunması sebebiyle kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Tüm yüzeylere kolayca sabitlenen Makel N4310063, duvara asılarak da kullanılabiliyor. 750 derece sıcaklığa kadar dayanabilen kaliteli malzemelerden üretilen model, çocuk koruma özelliğiyle öne çıkıyor. Modelin en önemli özelliklerinden biri de 5 metre uzunluğundaki kablosu. Elektronik cihazlar, Makel prizin uzun kablosu sayesinde ev ve ofislerin birçok noktasında şarj edilebiliyor. Üzerinde açma kapama butonu bulunan ürünün karanlıkta görünmesini sağlayan mavi LED ışığı, geceleri prize erişimi kolaylaştırıyor. Topraklı bir prize ihtiyacınız varsa bu ürünü kaçırmayın!

Priz konusundaki kalitesiyle fark yaratan Makel markasının diğer ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Kompakt tasarım: NTONPOWER 3 Bölmeli Çoklu Priz

En iyi üçlü priz markası olmaya aday NTONPOWER, modern ve kompakt tasarımlı priz modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 3 adet priz girişi ve 2 adet USB yuvası bulunduran yuvarlak tasarımlı NTONPOWER 3 Bölmeli Çoklu Priz, az yer kapladığı için birçok cihazın aynı anda elektriğe bağlanmasına imkan veriyor. Üzerinde açma kapama düğmesi bulunan NTONPOWER 3 Bölmeli Çoklu Priz, hem gereksiz enerji kaybına engel oluyor hem hiçbir zaman tedbiri elden bırakmayanlara güven veriyor. Priz, duvara monte edilerek de kullanılabiliyor. Ayrıca 3 metre uzunluğundaki güç kablosu sayesinde kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunuyor. Siz de işlevselliğin yanında estetik görünüm gözetenlerdenseniz NTONPOWER'ı tercih edebilirsiniz!

7. Alandan tasarruf etmek istiyorsanız Electraline 62512 Çoklu Priz

Masa üzerinde az yer kaplayan priz çeşitleri arasında öne çıkan Electraline 62512 Çoklu Priz, 45 derece eğimli tasarımı sayesinde duvar ve masa kenarlarına kolayca yerleştirilebiliyor. Böylece yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. LED gece lambası özelliğine sahip çoklu priz, hem priz hem masa lambası işleviyle kullanıcılarını her anlamda memnun ediyor. Panel üzerinde yer alan düğme ile gece lambası kolaylıkla açılıp kapatılabiliyor. 3 adet priz girişi ve 2 adet USB yuvası bulunan Electraline 62512 Çoklu Priz; mutfak aletleri, cep telefonu, tablet ve notebooklar için ideal akım değerlerini sunuyor. Son derece sağlam bir ürün olmasının yanı sıra üçgen tasarımı sayesinde derli toplu bir görünüme sahip.

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8. Kullanıcı dostu tasarım: Salcar Bahçe Prizi

Başarılı elektronik ürünleriyle adını duyuran Salcar markası, bahçe gibi dış mekanlarda priz kullanmak isteyenlerin yardımına koşuyor. IP44 su geçirmezlik sertifikası ve korumalı kapağı ile dış ortamlarda güvenli bir kullanım sunuyor. Salcar Bahçe Prizi, 3 metrelik güç kablosu sayesinde bahçelerde kolaylıkla kullanılabiliyor. Ayrıca güç kablosunun dayanıklı kauçuk yapısı, kullanıcılara güven veriyor. Salcar Bahçe Prizi, yanında gelen aparat ile toprağa saplanarak tutturulabiliyor. Bu sayede dış ortamların her noktasına kolaylıkla kurulabiliyor! Ayrıca 4 vida yuvası sayesinde istediğiniz yere sabitlenebiliyor. Eğer siz de çevre dostu bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz!

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9. Modern tasarım ve güçlü koruma: Philips SPN5085B/10

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En iyi priz markasını merak ediyor musunuz? O halde buraya bakmadan geçmeyin! Birbirinden kullanışlı ve pratik ürünleriyle öne çıkan Philips, şık priz modelleriyle etkileyici bir görünüm sunuyor. Philips SPN5085B/10 Şalterli Priz, yüksek akım koruma özelliğine sahip. Panelinde yer alan LED ışık, akım korumasının düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesine imkan tanıyor. Ayrıca panel üzerindeki güç düğmesi, kullanıma ihtiyaç duyulmadığında priz elektriğini keserek enerjiden tasarruf etmenizi sağlıyor. Priz çıkışlarında özel koruması olan Philips Şalterli Priz, çocukların elektrik çarpmalarından korunmasına yardımcı oluyor. 8 adet priz yuvası bulunan modern ve başarılı tasarımı sayesinde kabloların birbirine dolanma ihtimalinin önüne geçiyor.

Teknolojik ürünlerdeki başarısıyla kendini kanıtlamış Philips markasının diğer ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Çoklu kullanım için Piranha 8'li Uzatma Kablosu

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan Piranha, prizleriyle de adından söz ettiriyor. Yüksek ısıya dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretilen Piranha 8'li Uzatma Kablosu, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir model. Ürün, akım koruma özelliği ve yüksek güvenlik sertifikaları ile kullanıcılarına güven veriyor. Piranha 8'li Uzatma Kablosu'nun en önemli özelliği ise termal akım koruma özelliği. Bu özellik ile ani ısı yükselmesi ve kısa devre ihtimali söz konusu olduğunda cihaz kendini otomatik olarak kapatıyor. Böylece gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz çoklu priz seçenekleri arasında yerini alıyor! Ayrıca 8 adet priz ve 3 adet USB yuvası ile son derece kapsamlı bir kullanım sunuyor.

11. Güvenli kullanım: Powermaster 3'lü Priz

En iyi üçlü priz markaları arasında yer alan Powermaster, hem şık hem bol özellikli modelleriyle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler sunuyor. Siyah ve yeşil renklerin uyumunun yanı sıra oval tasarımı ve ince gövdesi, Powermaster 3'lü Priz modeline son derece modern bir görünüm kazandırıyor. 3 adet priz ve 3 adet USB yuvası bulunan Powermaster 3'lü Priz, farklı elektronik cihazların aynı anda prize bağlanmasına imkan tanıyor. Ünite üzerinde yer alan açma kapama tuşu, ihtiyaç duymadığınız zamanlarda elektriği keserek enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca güç tuşunun yanında alan kırmızı LED gösterge, elektriğin açık olup olmadığını belirtiyor. Ürün, aşırı yük koruma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

12. Kullanıcı dostu bir model: Cata Akıllı Priz

Akıllı priz modelleriyle yaşantısını kolaylaştırmak isteyenlerin tercih ettiği markalardan biri de Cata. Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretilen Cata Akıllı Priz, alev geciktirici yapısıyla kullanıcılarına güven veriyor. Küçük tasarımı sayesinde her yere kolaylıkla taşınabilen akıllı priz, WIFI desteği sayesinde cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazlarla entegre olabiliyor. Kullanıcılar, ağ desteği aracılığıyla evlerinden uzakta olduklarında bile akıllı prizlerini açıp kapatabiliyor. Bu sayede prizde unutulan ütü gibi riskli cihazlara giden elektrik kolayca kapatılabiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden kontrol edilebilen zamanlayıcı, prizin hangi zaman aralığında otomatik olarak çalışacağının belirlenmesine yardımcı oluyor.