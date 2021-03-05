Güvenli yüz yüze eğitim için kilit 'iyi havalandırma'

Fitzgerald bunu yüksek pencereler ile yapmanın daha kolay olduğunu belirtiyor:

Soğuk havalarda pencerenin sürekli açık tutulması kolay değil. Ama etkili bir şekilde havalandırmanın nasıl yapılacağını bilmek önemli.

İngiltere'de hükümetin tıp danışmanlarından Dr. Shaun Fitzgerald, bunun en önemli adım olduğunu söylüyor.

Birinci ve en önemli mesele pencerelerin açık olduğundan emin olmak.

Bunu sağlamak için ise uzmanların bazı önerileri var.

Almanya'da mühendisler tarafından geliştirilen bir simülasyon, yeterince havalandırılmamış bir sınıfın virüsün yayılmasında ne denli önemli rol oynadığını gösteriyor.

Enfekte olmuş birinin kapalı bir mekanda virüsü yayması çok olası. Temiz hava, el yıkamak, maske takmak ve sosyal mesafe önlemlerini almak kadar kilit bir role sahip.

Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde Covid-19 salgınında atılan normalleşme adımlarıyla birlikte okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlanıyor. Uzmanlar ise güvenli bir şekilde yeniden okula dönüşte iyi havalandırmanın önemini vurguluyor.

"Yüksek seviyeli pencereleri az miktarda açarak çocuklarınızın soğuktan muzdarip olmadan odayı havalandırabilirsiniz."

Dr. Fitzgerald bunun havadaki potansiyel virüsü yok edeceğini söylüyor.

Öte yandan penceresi olmayan havalandırma sistemlerine sahip sınıflarda ise temiz hava seviyesini en üst düzeyde tutmak çok önemli.

'Ders sürelerini kısaltın'

Kapalı mekanda geçirilecek zamanın da hava kalitesi için bir hayli önemi var. Çünkü kapalı bir alanda ne kadar fazla zaman geçirirseniz virüsü kapma ihtimalini de o kadar artırmış olursunuz.

Colarado Üniversitesi'nden Hava Kalitesi Uzmanı Dr. Sheely Miller da derslerin mümkün olduğunca kısa tutulmasını öneriyor.

Miller, 50'şer dakikadan 3 ders yapmaktansa 30'ar dakikadan 5 ders yapmanın daha iyi olduğunu belirtiyor.

Bu yalnızca havanın kirlenme olasılığını değil, personelin ve öğrencilerin virüs riskine maruz kalabileceği süreyi de kısaltır.

Aynı zamanda herkesin terk ettiği bir zamanda sınıfı havalandırmak çok daha kolay olur.

Dr. Miller kapalı mekanda zaman geçirmenin virüsün bulaşıcılığı ile olan ilişkisi üzerine yapılan bir araştırmada da yer aldı.