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Güvenliği artırdılar! Tuvaletlerde bile gizli kamera arıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Güney Kore polisi, geçen yıl sadece başkent Seul’deki umumi tuvalet ve mağazaların soyunma kabinlerinde çekilmiş 6 binden fazla ‘casus kamera pornosu’ vakası yakalanınca harekete geçti.

Güvenliği artırdılar! Tuvaletlerde bile gizli kamera arıyorlar

Ve bundan sonra özellikle umumi tuvaletlerin tümünün, her gün ‘gizli kamera kontrolü’nden geçmesi kararlaştırıldı. Gizli kameralarla çekilen görüntüler, mağdurların haberi olmadan porno sitelerine yükleniyor.

Güney Kore özellikle kadınların tuvalette ve kabinde soyunurken görüntülerini gizli kamerayla çekip porno sitelerinde yayımlama furyasına karşı önlemlerini artırıyor. Başkent Seul'de kamuya açık tuvaletlerde her gün gizli kamera araması yapılacak.

Gizli kamera pornosuna (molka) karşı protestoların büyümesi üzerine Seul kent yönetimi 8 bin çalışanını yeni bir işle görevlendirdi.

Binlerce belediye çalışanına, kentteki 20.554 umumi tuvalette her gün arama yapıp gizli kamera yerleştirilmediğini garanti altına almaları görevi verildi.

Tuvalet denetçilerine yüksek risk altındaki 1000 umumi tuvalete özel dikkat göstermeleri uyarısı yapıldı.

Kadın görevliler, ellerinde dedektörlerle çok küçük kameraları kadın tuvaletlerindeki oturaktan tuvalet kağıdı bölmesine, kapı kolundan havalandırma deliğine dek her yerde arıyor.

Daha önce bu işi yapmakla görevlendirilen çalışan sayısı 50'ydi. Yani bazı umumi tuvaletler en iyi ihtimalle ayda bir teftiş ediliyordu. Üstelik bugüne dek görevliler kamuya açık tesislerde bir tane bile gizli kamera bulduklarına dair bildirimde bulunmamıştı.

Yetkililerin gizli kamera pornosu furyasını frenleyememeleri ise 2012'de 2400 olan şikayet sayısının 2017'de 6470'e çıkmasına yol açtı. Şikayet edilmeyen daha pek çok vaka olduğu sanılıyor.

'BENİM HAYATIM SENİN PORNON DEĞİL'

Mayıs ayından beri her ay on binlerce kadın Seul sokaklarına dökülüp genelde kurbanların kadın, faillerin erkek olduğu ve cezasız kaldığı gizli kamera pornosunu protesto ediyor. ''Benim hayatım senin pornon değil'' sloganını kullanan kadınların protestoya katılımı geçen ay 55 bine ulaşmıştı.

Erkeklerin olası intikam saldırılarının hedefi olmamak için protestolarda maske takan kadınlar, gelinen durumu ''Tuvalette işerken seni filme çeken bir gizli kamera olup olmadığını asla bilemiyorsun'' diye özetliyor.

Aktvistler 'molka' ile mücadele için gizli kamerayla çekim yapılıp çekimlerin dağıtılmasına daha ağır cezalar getirilmesini ve gizli kamera satışlarında sıkı kontrol uygulanmasını talep ediyor.

YÜZDE 2'SİNDEN AZINA AĞIR CEZA VERİLDİ

Geçen yıl gizli kamerayla bağlantılı suçlardan 5400'den fazla kişi gözlatına alındı, ama bunların yüzde 2'sinden azına hapis cezası verildi.

Bu tür çekimlerin cep telefonuyla da yapılması ve sosyal medyada paylaşılması, güvenlik güçlerinin işlerini zorlaştırıyor.

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