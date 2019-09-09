HABER

Güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir hastanenin acil servisinde, yanındaki güvenlik personeline rağmen yarı baygın haldeki hastanın cebinden cüzdanını çalan ve daha sonra bir manavın da para kutusunu çaldığı iddia edilen M.Ü.E.

Güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bir hastanenin acil servisinde, yanındaki güvenlik personeline rağmen yarı baygın haldeki hastanın cebinden cüzdanını çalan ve daha sonra bir manavın da para kutusunu çaldığı iddia edilen M.Ü.E. tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kent merkezindeki Toros Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, rahatsızlanarak acil servise başvuran M.G., tedavi sonrasında cüzdanının cebinde olmadığını fark edip polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yanındaki özel güvenlik görevlisine rağmen yankesicilik olayını gerçekleştirdiği saptanan şüphelinin eşkalini belirleyip yakalanması için çalışma başlattı. Bu olayın birkaç saat sonrasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir manav dükkanının tezgahındaki para kutusu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen M.Ü.E.'yi yakın bir noktada gözaltına aldı. Hastanedeki yankesicilik olayının da faili olduğu ve benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu öne süren M.Ü.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldı

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Diyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandıDiyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı
Sahte altın satan kardeşler yakalandıSahte altın satan kardeşler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.