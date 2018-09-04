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Güvenliğini hiçe sayan cambaz amatör kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Güvenliğini hiçe sayan cambaz amatör kamerada

Gana'da bir sokak festivalinde gösteri yapan cambaz kendisini dansa fazla kaptırınca talihsiz bir sonla karşı karşıya kaldı. Uzun sırıklar üzerinde dans edip yürüyen cambaz, dengesini kaybedip insanların üzerine düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gana Cambaz sokak festivali

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