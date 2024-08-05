Güvenliğinizi üst seviyeye çıkaracak çok satan akıllı kamera burada

Günümüzde güvenlik, her şeyden önemli hale geldi. Bu nedenle güvenlik ihtiyacımızı karşılayacak ürünlere rağbet eder olduk. Akıllı kameralar da o ürünlerin başında geliyor. Evde, ofiste hem güvenliği hem de yaşam konforunu artırıcı bir rol oynayan bu cihazlar; yaşam alanınızı ve sevdiklerinizi potansiyel tehlikelerden koruyor. Hareket algılama özellikleri sayesinde evinize giriş çıkışları, hareketleri veya alarm durumlarını kaydedip size bildirim gönderebiliyor. Acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım almanızı sağlıyor. Piyasada pek çok akıllı kamera bulunsa da bazı ürünler kullanıcıların gönüllerinde adeta taht kuruyor: Xiaomi Akıllı Kamera C200 de onlardan biri! Bulunduğunuz her yerde güvende hissetmenizi sağlayacak, kullanışlı ve etkili bir çözüm olan bu cihaz, çok satanlar listesinde başı çekiyor. Öyle ki sadece geçen ay Amazon'da bin adetten fazla satıldı. Siz de böyle bir ürün arıyorsanız, cihazın bugüne özel indirimde olduğunu hatırlatalım. İşte detaylar...

Xiaomi C200 Akıllı Kamera'nın öne çıkan özellikleri

Gece görüş özelliği bulunuyor.

1080p Full HD çözünürlüğe sahip.

360° yatay, 108° dikey görüş açısıyla evinizin her köşesini tek bir cihazla izleyemenize olanak tanıyor.

Yapay zeka destekli insan algılama özelliği sayesinde yanlış alarmları en aza indirir ve gerçek tehditlere daha hızlı tepki verir.

Entegre mikrofonu ve hoparlörü sayesinde sevdiklerinizle veya evcil hayvanlarınızla etkileşim kurabilirsiniz.

940 nm kızılötesi ışığı karanlıkta bile net görüntüler elde etmenizi sağlar.

Video kodlama teknolojisi sayesinde depolama alanından da tasarruf eder.

256 GB'a kadar microSD kart desteği ile kayıtlarınızı güvenle saklamanıza olanak tanır.

Google Home ve Alexa ile uyumludur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kurulumu kolay. Görüntü kalitesi çok güzel. Mi Home uygulaması ile uzaktan izleme, yönlendirme, 360 derece sağa sola yukarı aşağıya hareket ettirme, sesli kayıt, hareket algılama, insan algılama vs. bir çok güzel özelliği var. İçinden duvar montesi için vida çıkıyor. Prime day fırsatlarında aldım. 3-4 tane daha sipariş vereceğim mutlaka. Genel anlamda tavsiye edilir."

"Bildiğim bir üründü o yüzden gönül rahatlığıyla aldım. Kurulumu çok kolay hiç bir sorum yaşamadım ve çok çabuk teslim edildi."

"Ürünü Prime Day indirimi ile aldım, ev kamerası olarak kullanmak istedim. görüntü kalitesi harika, kameranın dönebilme açıları gayet yeterli. Mi home uygulamasından kolaylıkla yönetilebilir olması güzel. Sadece cloud hesabı çok pahalı yedekleme için 256 GB micro sd kart destekleyebiliyor, tek eksisi o genel olarak mükemmel."

Xiaomi Akıllı Kamera C200 Amazon Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Ürünü Trendyol'dan satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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