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Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlisi Abdullah Orhun, her sabah kendisini içtimaya çekip mobbing uyguladığını önü sürdüğü güvenlik amiri Hakan A.

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlisi Abdullah Orhun, her sabah kendisini içtimaya çekip mobbing uyguladığını önü sürdüğü güvenlik amiri Hakan A. tarafından dövüldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Olayın ardından Hakan A. açığa alındı.
​Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli güvenlik personeli Abdullah Orhun, güvenlik amiri Hakan A.'nın her sabaha kendisini özel içtimaya çekip mobbing uyguladığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Hakan A., iddiaya göre Abdullah Orhun'u yumrukladı. Abdullah Orhun, şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A. ile aralarında çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda aldı, ardından da bu görüntüleri WhatsApp grubuna gönderdi.
Abdullah Orhun'un, "Bana neden vurdun? Sen nasıl amirsin?" dediği duyulan kayıtta, Hakan A.'nın sinkaflı cümleler kurup Abdullah Orhun'u tehdit ettiği yer alıyor. Zaman zaman itişmelerin de yaşandığı görüntülerde, Abdullah Orhun'un şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A'nın, "İstediğin yere şikayet et, ne olacak? Bu günler senin daha iyi günlerin. Göreceksin sen çıkışta" dediği duyuluyor. Güvenlik Amiri Hakan A.'nın, Abdullah Orhun'un yaka kartını aldığı yer alan görüntülerde, ikili arasındaki kavgayı başka bir güvenlik görevlisi ve sesleri duyarak gelen bir vatandaşın ayırdığı görülüyor.
Abdullah Orhun’un belediyeye ve polise şikayeti üzerine güvenlik amiri Hakan A. açığa alındı.

FOTOĞRAFLI

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

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