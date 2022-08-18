Güvenlik arayıp arkadaşının geldiğini söyledi, kapıyı açtı ve... Dehşette kan donduran iddia

Dehşete düşüren cinayet, 11 Ağustos günü Esenyurt Aşık Veysel Mahallesinde sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Her detayı kan donduran olay, iddialara göre şu şekilde gerçekleşti. Murat Şeyhoğlu (42) ikametinde oturduğu sırada bir süre önce telefonla konuşup tartıştığı arkadaşı Ercan Ş. evine geldi. Kapıyı açtığında tam 10 el ateş etti. Şeyhoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İki arkadaşın kız meselesi yüzünden husumetli olduğu da öne sürüldü.

KAPIYI AÇINCA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şeyhoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda ölen Şeyhoğlu ile birlikte oturan arkadaşı O.Y.’nin ifadesine başvuruldu. O.Y. emniyete verdiği ifadede biz otururken güvenlik aradı Ercan’ın geldiğini söyledi. Bir süre sonra kapı çaldı. Murat kapıyı açtı gelen kişi peş peşe ateş etti. Ardından da beni silah zoruyla aşağı indirdi. Araca bindirdi bir süre sonra bir petrolde bıraktılar dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR EVDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine Cinayet Masası ekiplerince yapılan kamera inceleme çalışmalarında şüpheli Ercan Ş. ve onu araçta bekleyen iki arkadaşı tespit edildi. Çalışmaların devamında 3 şüpheli Beşiktaş’ta saklandıkları bir adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı adreste bir silah ele geçirildi.

OLAYIN SEBEBİYLE İLGİLİ ŞOKE EDEN İDDİA

Gözaltına alınan şüpheli Ercan Ş. (37) ve iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayın iki arkadaş arasındaki kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi. (İHA)

