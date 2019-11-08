Güvenlik birimleri arasındaki rekabet Boko Haram ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor

Polis Genel Müfettişi Muhammed Adamu da "Polis yıllardır asker ile operasyonlara katılıyor ama mücadele için insanların güveni çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

2000'li yıllardan beri varlık gösteren Boko Haram'ın şiddet eylemleri nedeniyle ülkenin güvenlik problemleri yaşamaya devam edeceğine dikkati çeken Dlakwa, "Araştırmalar, güvenlik güçleriyle ile halk arasında güven eksikliğinin olduğunu gösteriyor." dedi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonların örgütle mücadelede etkili olmadığına dikkati çeken Dlakwa, askeri operasyonlardaki koordinasyon eksikliği ve bölge halkıyla iş birliği yapılmamasının örgütle mücadeleyi zayıflattığını belirtti.

Maiduguri Barış ve Kalkınma Merkezinden Prof. Dr. Haruna Dlakwa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri arasındaki rekabet ülkenin kuzeydoğusundaki teröristlerle mücadeleye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

- 30 bin insan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Boko Haram örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 30 bin sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Nijerya ordusu, Boko Haram'ın teknik olarak yenilgiye uğratıldığını açıklamasına rağmen örgüt üyeleri bu yılın başından bu yana 100'den fazla yerleşim yerine zarar verdi.

Son 3 ayda ise Boko Haram tarafından 10'dan fazla askeri üs ve sivil yerleşim yerine saldırı düzenlendi.

20 milyon kişinin yaşadığı ülkenin kuzeydoğusunda terörle mücadelede 20 bin asker ve 370 bin personel görev yapıyor.

