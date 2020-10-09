‘‘Güvenlik Birimleri Seçim Gününe Hazırlanıyor’’

ABD’de federal ve eyalet güvenlik yetkilileri, seçim gününde sandıklarda ve sokakta yaşanabilecek olaylar karşısında şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl postayla kullanılacak oyların sayısında beklenen rekor artış, seçim sonuçlarının gecikmesine de yol açabilir.

Uzmanlar kutuplaşmanın iyice derinleştiği siyasi ortamda sandıklarda ve sokakta şiddete varan olayların yaşanabileceğinden endişe ediyor.

FBI ve yerel yetkililer birçok eyalette tatbikatlar düzenliyor ve en kötü senaryonun gerçek olması durumunda yapılacakları planlıyor. Şiddet olaylarına müdahalede işbirliğini kolaylaştırmak için komuta merkezleri hazırlanıyor, 3 Kasım seçimlerinin güvenliğini tehdit edecek suç eylemlerine müsaade edilmeyeceği şeklinde uyarılar yayınlanıyor.

AP haber ajansına göre birçok kentte ırkçılık karşıtı gösterilerin yaşandığı ve silah satışlarının arttığı bu seçim döneminde güvenlik yetkililerinin aldığı önlemler önceki yıllara göre daha yaygın ve daha belirgin. Yetkililer belli bir tehdide odaklanmadıklarını, ancak kötü durum senaryoları karşısında hazırlık yaptıklarını söylüyor.