‘‘Güvenlik Birimleri Seçim Gününe Hazırlanıyor’’

ABD’de federal ve eyalet güvenlik yetkilileri, seçim gününde sandıklarda ve sokakta yaşanabilecek olaylar karşısında şimdiden hazırlıklarını yapıyor.
Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl postayla kullanılacak oyların sayısında beklenen rekor artış, seçim sonuçlarının gecikmesine de yol açabilir.
Uzmanlar kutuplaşmanın iyice derinleştiği siyasi ortamda sandıklarda ve sokakta şiddete varan olayların yaşanabileceğinden endişe ediyor.
FBI ve yerel yetkililer birçok eyalette tatbikatlar düzenliyor ve en kötü senaryonun gerçek olması durumunda yapılacakları planlıyor. Şiddet olaylarına müdahalede işbirliğini kolaylaştırmak için komuta merkezleri hazırlanıyor, 3 Kasım seçimlerinin güvenliğini tehdit edecek suç eylemlerine müsaade edilmeyeceği şeklinde uyarılar yayınlanıyor.
AP haber ajansına göre birçok kentte ırkçılık karşıtı gösterilerin yaşandığı ve silah satışlarının arttığı bu seçim döneminde güvenlik yetkililerinin aldığı önlemler önceki yıllara göre daha yaygın ve daha belirgin. Yetkililer belli bir tehdide odaklanmadıklarını, ancak kötü durum senaryoları karşısında hazırlık yaptıklarını söylüyor.
Son olarak Michigan eyaletinin Demokrat valisi Gretchen Whitmer’in yazlık evinden kaçırılmasının planlandığının ortaya çıkmasının ardından 13 kişi gözaltına alındı.Başkan Donald Trump’ın 29 Eylül’de Demokrat Başkan adayı Joe Biden ile karşı karşıya geldiği tartışma programında Proud Boys (Gururlu Çocuklar) adlı aşırı sağcı grubu açıkça kınamayı reddetmesi de grubun Trump’ın tavrından cesaret alabileceği kaygılarını uyandırdı. Trump gruba yaptığı çağrıda‘‘Geri durun ve hazır bekleyin’’ demişti.
Posta yoluyla oy kullanmanın seçimlerde hileye neden olacağını söyleyen Trump, tartışma programında seçmenlerine sandıklara giderek gözlem yapmaları çağrısında bulunmuştu.
AP haber ajansının konuştuğu, Elon Üniversitesi profesörü Megan Squire, online aşırılık üzerine çalışıyor. Squire sosyal medyadan takip ettiği aşırıcı grupların bir kıvılcım beklediklerini ve ‘‘içten içe kaynıyor’’ hissi uyandırdıklarını söyledi.
Squire, bu düşünce yapısının özellikle boogaloo adlı hükümet karşıtı, silah yanlısı aşırıcı online grubun üyeleri arasında yaygın olduğunu söyledi. İzlediği forumlardan birinde bir boogaloo üyesinin altyapıya zarar gelmesi ve tedarik zincirinin aksaması durumunda kullanılmak üzere su, gıda, benzin ve jeneratör depolama planlarından söz ettiğini belirtti.
Squire, Proud Boys adlı grubun ise daha az örgütlü olduğunu kaydetti.
Squire, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde silahlı bir gencin iki kişiyi vurarak öldürmesinin ardından ana akım muhafazakarlar arasında da adaleti kendilerinin sağlaması eğiliminin tetiklendiği görüşünde.
Adalet Bakanlığı’nın medeni haklar birimi, federal oy kullanma yasalarının uygulanmasından sorumlu. Oy verme hakkının ihlaliyle ilgili durumlara ABD başsavcılık ofislerinin atadığı özel seçim koordinatörleri bakıyor. Federal hükümet yıllardır savcıları ve federal gözlemcileri federal kanunlara uyulup-uyulmadığını gözlemlemek için oy verme noktalarına gönderiyor.
New Mexico ve Florida gibi eyaletlerde yerel yetkililer potansiyel tehditleri elemek üzere yapılacak hazırlıklar konusunda görüşmelere başladı.
Konuya yakın uzmanlar AP haber ajansına yaptıkları açıklamalarda bu yıl bir dizi federal güvenlik biriminin seçim gününde FBI’ın Stratejik Enformasyon ve Operasyon Merkezi’nden koordine edileceğini bildirdi.
AP’ye açıklama yapan yetkililer, aralarında medeni haklar ve ulusal güvenlik bölümlerinin de olduğu birçok daireden Adalet Bakanlığı savcılarının, tehditlere verilecek federal yanıtı koordine etmek için hazır bulunacağını bildirdi.
AP’ye göre Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı protestolar sırasında şiddet olaylarının yaşandığı kentlere de ek personel gönderdi. Ulusal Muhafızlar olası şiddet olaylarına hızlı yanıt verebilmek amacıyla Arizona ve Alabama’da askeri polis birimleri oluşturdu.
Ancak seçim gününde bu tür olaylara ilk yanıtı yerel güvenlik yetkilileri verecek.
Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, seçmenin baskı altına alınması ve oy vermekten soğutulması eylemleriyle ilgili ihbarların soruşturulması için yardımcılarıyla arasında hızlı iletişim hattı oluşturdu. Krasner, seçimleri korumak isteyen grupların seçmeni baskı altına almasını önlemek için kentin oy verme noktalarına silahlı kişilerin girişinin yasaklanacağını bildirdi.
İnkarla Mücadele Birliği Aşırılık Merkezi Başkan Yardımcısı Oren Segal ise seçim noktalarını hedef alan gruplar tarafından yürütülen belli bir kampanyaya tanık olmadığını söyledi. “Konuşulanların çoğunun abartı olduğunu göreceksiniz” diyen Segal, “Yapmak istemeyeceğimiz şeylerden biri bu abartıyı derinleştirmek” diye konuştu.
Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların kültürlerinin tehdit altında olduğunu ve silahlarının ellerinden alındığını hissettiklerinde şiddete başvurduklarını söyleyen Segal, seçimleri korumak isteyen grupları ‘‘gevşek bir koalisyon’’ olarak değerlendirdi.