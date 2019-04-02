Güvenlik görevlileri bile şaşkına döndü! Uçağa bunlarla binmeye çalışınca...

Elektrikli testereden el bombası görünümlü parfüm şişesine kadar oldukça ilginç görüntülerle paylaşılan havalimanında bakın daha neler bulunuyor...
Havalimanında şaşırtan manzara
Yolcular uçağa bunlarla binmeye çalışınca, herkes şaşırdı.
Bu fotoğraflar, Dulles Uluslararası Havalimanı’ndan.
Amerikan AP haber ajansı, Instagram’da bir milyona yakın takipçisi olan havalimanına gitti.
Ve yolcuların uçağa sokmaya çalıştığı birbirinden ilginç eşyaları görüntüledi.
Bunlar arasında elektrikli testere de var…
Bomba gibi gözüken parfüm şişesi de!
ABD’deki havalimanı için çalışan sosyal medya yöneticisi David Johnston, uçağa alınması yasak olan bu nesneleri paylaşmakla görevli isimlerden biri.
Gitar şeklindeki yarı otomatik tüfek, Instagram’a koyabileceği kadar ilginç bir nesne.
Daha önce benzer bir işi Curtis 'Bob' Burns yaparak ünlü olmuştu.
Johnston da 48 yaşında ölen Burns’un izlerini takip ediyor.
Onun gibi esprili ifadelerle, havalimanına getirilmemesi gereken eşyaları gösteriyor.
3 kişi daha bu işe girerek, havalimanının sosyal medyadaki görünürlüğünü artıracak.
Böylece kamu işine, mizah getiriliyor.
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