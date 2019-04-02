Güvenlik görevlileri bile şaşkına döndü! Uçağa bunlarla binmeye çalışınca...

Elektrikli testereden el bombası görünümlü parfüm şişesine kadar oldukça ilginç görüntülerle paylaşılan havalimanında bakın daha neler bulunuyor...

Amerikan AP haber ajansı, Instagram’da bir milyona yakın takipçisi olan havalimanına gitti.

Bunlar arasında elektrikli testere de var…

Bomba gibi gözüken parfüm şişesi de!

ABD’deki havalimanı için çalışan sosyal medya yöneticisi David Johnston, uçağa alınması yasak olan bu nesneleri paylaşmakla görevli isimlerden biri.