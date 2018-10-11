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Güvenlik görevlileri bilek güreşinde kendilerini kaybetti

İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2018 21:21 | Son Güncelleme

Güvenlik görevlilerinin bilek güreşi mücadelesi ilginç anlara sahne oldu.

İki özel güvenlik görevlisinin bilek güreşi mücadelesi çok ilginç anlara sahne oldu. Masanın dağıldığı, ayakların yerden kesildiği bilek güreşi sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik görevlisi bilek güreşi

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