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Güvenlik görevlileri, unutulan para ve çek dolu çantayı sahibine teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli Şube Müdürlüğü’nde çalışan güvenlik görevlileri, unutulan içerisinde toplam 203 bin TL tutarında çek, 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evraklar olan el çantasını sahibine teslim etti.

Güvenlik görevlileri, unutulan para ve çek dolu çantayı sahibine teslim etti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli Şube Müdürlüğü’nde çalışan güvenlik görevlileri, unutulan içerisinde toplam 203 bin TL tutarında çek, 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evraklar olan el çantasını sahibine teslim etti.
MESKİ Mezitli Şube Müdürlüğü'nde unutulan el çantasını kontrol eden güvenlik görevlileri İlknur Yüzbaşıoğlu ve Atilla Meyveci, el çantasının içerisinde yüklü miktarda para, çek ve çeşitli evrakların olduğunu belirledi. Durumu müdürlerine bildiren güvenlik görevlileri, unutulan çantanın sahibini bulmak için yoğun bir çaba gösterdi. Emniyet Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesi ile birlikte, kimlik ve su makbuzunda bulunan abone bilgilerinden Salman Yetiş’e (75) ulaşıldı. Güvenlik görevlileri Yetiş’i MESKİ Mezitli Şubesine davet etti. Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde içerisinde 203 bin TL tutarında çek, 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evrak bulunan el çantası Salman Yetiş’e teslim edildi.
Yetiş, güvenlik görevlisi İlknur Yüzbaşıoğlu, Atilla Meyveci, MESKİ Güvenlik Şube Müdür Nevzat Tufan ile birlikte MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, el çantasının yoğun sahibini bularak teslim ederek örnek bir davranış sergileyen güvenlik çalışanlarını tebrik ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz nezdinde çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Böyle dürüst ve iyi niyetli çalışanlara sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Çalışanlarımız içerisinde yüklü miktarda para bulunan el çantasını, hemen sahibine ulaştırma gayreti içerisinde olmuşlar" dedi.
Su faturası ödemek için geldiğini, el çantasını şubede unuttuğunu belirten Salman Yetiş, "MESKİ’ye ödemem gereken bir hesabım vardı. Ödemeyi yaparken çantamı veznenin önüne koydum. Ama yaşlılık işte giderken çantayı unuttum. Eve gittiğimde çantanın olmadığını fark ettim. Ama MESKİ’de unuttuğumu hatırladım. MESKİ’ye geldim. Oradaki güvenlik arkadaşlar sağ olsunlar çantamı görüp, emniyete almışlar. Çantamda fotoğraflarım, ismime kayıtlı belgelerim var. Dolayısıyla çantayı bana iade ettiler. Oradan birlikte emniyete geldik. Emniyette de gereken ilgiyi gösterdiler. Herkes çantasını kaybedince üzülür. Ama ben şanslıyım. Bunu da güvenlik arkadaşlarımıza borçluyum. Onların o güzel, insani vasıflarına çok teşekkür ediyorum. Canımızı, malımızı teslim ettiğimiz her görevlinin böyle olmasını temenni ediyorum. Örnek birer davranış sergilediler" diye konuştu.
Güvenlik görevlisi İlknur Yüzbaşıoğlu, herhangi bir ödül beklentisi olmadan insanlık görevini yerine getirdiğini vurgularken, Atilla Meyveci ise, birlikte görev yaptıkları insanlar sayesinde doğruluğu, dürüstlüğü ve şerefli çalışmayı öğrendiklerini sözlerine ekledi.

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Güvenlik görevlileri, unutulan para ve çek dolu çantayı sahibine teslim ettiGüvenlik görevlileri, unutulan para ve çek dolu çantayı sahibine teslim etti

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