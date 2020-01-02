Güvenlik görevlilerin hayatını kaybettiği metro göçüğü davasında keşif kararı

Ümraniye-Bostancı metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Ümraniye’de 2 Kasım 2018 tarihinde metro yapım çalışmasının sürdüğü caddede meydana gelen göçük altında kalan 2 site güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin 16 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 16 tutuksuz sanık katılırken, olayda hayatını kaybeden Mehmet Altun ve Güray Halat’ın ailesi de salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nden metro faaliyetine ilişkin olarak anılan inşaat sahasına onay verme sürecinin hangi tarihte, ne şekilde, hangi sahaya ilişkin gerçekleştiğinin bildirilmesinin istendiği raporun dosyaya ulaştığını belirtti.

“Tünel için herhangi bir uyarıda bulunulmadı”

Söz konusu istasyonun proje ve tasarım sürecinin kronolojik olarak anlatıldığı raporda, göçük olayının metro istasyonunun kuzeyinde bulunan tünel üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Raporda, “Kazı destek projelerinin ilk sunum tarihi 21 Mayıs 2018’dir. Bu tarihte sunulan projelere müşavir firma ’projeler ve hesap raporunu uygun olduğunu, fakat istasyonun güneyinde bulunan T1.2 tünelinin üzerindeki binada oluşan deformasyona karşı alınacak önlemlerin belirlenerek hesap raporu ve projelere işlenmesinin gerektiğini’ belirtmiş ve projeleri yükleniciye iade etmiştir. Projelerin iade yazısında istasyonun kuzeyinde bulunan T1.2 tüneli için herhangi bir uyarıda bulunulmamıştır" ifadelerine yer verildi.