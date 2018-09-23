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- GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SİLAH DOĞRULTUP DEFALARCA TETİĞE BASAN İRANLI'NIN 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

   Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Esenler'de 3 ay önce metronun raylarına oturan İran uyruklu Ali Hüsseyin'e (38) iki güvenlik görevlisi müdahale etti.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Esenler'de 3 ay önce metronun raylarına oturan İran uyruklu Ali Hüsseyin'e (38) iki güvenlik görevlisi müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlisinin silahını alan ve güvenlik görevlilerine yönelerek defalarca tetiğe basan Hüsseyin tabanca ateş almayınca polis tarafından yakalandı. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Ali Hüsseyin'in "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 30 yıla kadar hapsini talep etti.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2 Temmuz'da Esenler'de meydana gelen olay şöyle oldu: İran uyruklu Ali Hüsseyin, Menderes Metro kısmından Üçyüzlü Metro Tüneli'ne girerek raylara oturdu. Bunun üzerine metroda görevli güvenlik görevlileri H.G. ve T.D. gelen anons üzerine, Ali Hüsseyin'in yanına gitti; tünel de aydınlatıldı. 2 güvenlik görevlisi olay yerine gittiklerinde elinde poşet olan Ali Hüsseyin'in rayların üzerinde oturduğunu gördü. Görevliler, Hüsseyin'in elindeki poşeti bırakmasını ve ellerini havaya kaldırmasını istedi, aynı zamanda 2 güvenlik görevlisi Hüsseyin'e doğru yaklaştı. Bu esnada Ali Hüsseyin güvenlik görevlisi T.D.'nin görevi nedeniyle kendisine tahsis edilmiş olan tabancayı kılıfından çekip aldı. 2-3 metre uzaklaşan Ali Hüsseyin, 2 güvenlik görevlisine yönelerek defalarca tabancanın tetiğine bastı. Ancak tabanca ateş almadı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, İranlı Hüsseyin'i yakalayarak gözaltına aldı. Hüsseyin ifadesinde susma hakkını kullandı. Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Ali Hüsseyin çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce de tutuklanarak cezaevine gönderildi

30 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede, şüphelinin öldürmek maksaydıyla tabancayı şikayetçilere doğru yönelttiğini ve defalarca tetiğe bastığını, tabancanın ateş almaması neticesinde şüphelinin eylemini tamamlayamadığını belirtti. İddianamede şüpheli Hüseyyin'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yılan 30 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, Ali Hüsseyin önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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