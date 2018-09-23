- GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SİLAH DOĞRULTUP DEFALARCA TETİĞE BASAN İRANLI'NIN 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Esenler'de 3 ay önce metronun raylarına oturan İran uyruklu Ali Hüsseyin'e (38) iki güvenlik görevlisi müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlisinin silahını alan ve güvenlik görevlilerine yönelerek defalarca tetiğe basan Hüsseyin tabanca ateş almayınca polis tarafından yakalandı. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Ali Hüsseyin'in "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 30 yıla kadar hapsini talep etti.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2 Temmuz'da Esenler'de meydana gelen olay şöyle oldu: İran uyruklu Ali Hüsseyin, Menderes Metro kısmından Üçyüzlü Metro Tüneli'ne girerek raylara oturdu. Bunun üzerine metroda görevli güvenlik görevlileri H.G. ve T.D. gelen anons üzerine, Ali Hüsseyin'in yanına gitti; tünel de aydınlatıldı. 2 güvenlik görevlisi olay yerine gittiklerinde elinde poşet olan Ali Hüsseyin'in rayların üzerinde oturduğunu gördü. Görevliler, Hüsseyin'in elindeki poşeti bırakmasını ve ellerini havaya kaldırmasını istedi, aynı zamanda 2 güvenlik görevlisi Hüsseyin'e doğru yaklaştı. Bu esnada Ali Hüsseyin güvenlik görevlisi T.D.'nin görevi nedeniyle kendisine tahsis edilmiş olan tabancayı kılıfından çekip aldı. 2-3 metre uzaklaşan Ali Hüsseyin, 2 güvenlik görevlisine yönelerek defalarca tabancanın tetiğine bastı. Ancak tabanca ateş almadı.