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Güvenlik görevlisi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:52 | Son Güncelleme

Güvenlik görevlisi intihar etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam yaşanan olayda, İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Layık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Layık intihar istanbul havalimanı

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