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  4. Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu! Kızı sinir krizi geçirdi

Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu! Kızı sinir krizi geçirdi

23.01.2021 19:10 | Son Güncelleme:
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Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu! Kızı sinir krizi geçirdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olan Necati Düzgören (50), güvenlik kulübesinde ölü bulundu. Haberi alıp, olay yerine gelen Düzgören'in kızı, sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villa sitesine kargo getiren görevli, kapıyı açan olmayınca yardım almak için güvenlik kulübesine girdi. Güvenlik görevlisi Necati Düzgören'in hareketsiz oturduğunu gören kargo görevlisi, sitede oturanlara haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Necati Düzgören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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OLAY YERİNE GELEN KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Babasının ölüm haberini alıp olay yerine gelen kızı Esra sinir krizi geçirdi. Yüksek tansiyon hastası olduğu belirtilen, birkaç ay önce eşinden ayrıldığı ifade edilen 3 çocuk babası Necati Düzgören'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. (DHA)

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