Güvenlik görevlisi parkta bulduğu altın dolu çantayı sahibine ulaştırdı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı'nda çalışan güvenlik görevlisi Recep Çetin, içinde 30 bin liralık altın bulunan çantayı amirlerine teslim etti. Parkta kaybettiği çantasını alan Zeynep Songül Ulusoy, güvenlik görevlisine teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Recep Çetin, ağaçlıkta siyah çanta buldu. Güvenlik gerekçesiyle çantanın içini kontrol eden Çetin, ziynet eşyaları olduğunu gördü. Çetin, çantayı alarak, amirlerine teslim etti. Yapılan incelemede, çantanın Zeynep Songül Ulusoy'a ait olduğu tespit edildi. Yetkililer, Ulusoy'a ulaşarak, çantayı bulduklarını bildirdi. Çantayı almak için parka eşiyle birlikte gelen Zeynep Songül Ulusoy, içinde 30 bin TL değerinde altın olduğunu belirtirken, Recep Çetin ve yetkililere teşekkür etti.

Parkta gezenlerin bazen eşyalarını unuttuklarını belirten Recep Çetin, "Sorumlu olduğum alanda kontrol görevimi yaparken ağaçlık alan içerisinde siyah bir çanta olduğunu fark ettim. Güvenlik amaçlı çantanın içerisini açarak hızlı bir şekilde kontrolde bulundum. Daha sonra durumu hızlı bir şekilde amirlerime bildirdim. Amirlerim çantanın içerisindeki kimlik bilgilerinde sahibi olan bayana ulaştı. Bayana çantasını teslim ettik. Ben üzerime düşen görevimi yerine getirdim" dedi.

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